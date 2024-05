Manejaba borracha, volcó la camioneta: le pegaron a periodistas

Un siniestro vial ocurrió a las 5 de la mañana, cuando una mujer mayor de edad circulaba con 2.5 de alcohol en sangre. El vehículo siniestrado está dado vuelta y no fue removido del lugar.

En la av. Bolivia al 2400, cerca al acceso a los Cuarteles del Ejército, alrededor de las 5 de la mañana ingresó un alerta al 911 por un siniestro vial, cuando una camioneta que se dirigía del sur a norte impactó contra un árbol, subió a la banquina y volcó.

En ese momento sigue la Duster dada vuelta en el lugar y la mujer que conducía no fue trasladada al hospital porque no requirió asistencia, según la información proporcionada, quien conducía es Flavia Cecilia Torres. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

Lo llamativo es que al momento de publicarse esta nota solo había un efectivo trabajando y la av. no estaba cortada. Los acompañantes de la mujer alcoholizada violentaron a periodistas, entre ellos el móvil de Aries, para que no tomen imágenes y la Policía exigió a los periodistas que se retiren del lugar.