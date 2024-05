Francisco Paoltroni, senador nacional de La Libertad Avanza, aseguró que la Ley Bases será aprobada aunque con "algunos pequeños cambios en Ganancias". "Hay un sector de la política que apuesta al fracaso", se quejó el legislador oficialista al apuntar contra la oposición, a quienes también acusó de "infames traidores a la Patria".

El senador formoseño brindó una entrevista radial este sábado por la mañana y se mostró confiado en que la Ley Bases que ya se está tratando en el Senado "va a salir". Pese a su seguridad en que el gobierno de Javier Milei finalmente tendrá su ley, Paoltroni aseguró que el oficialismo conseguirá el triunfo legislativo "esperando, con mucha paciencia, tragando saliva".

En ese sentido, el formoseño no dudó en apuntar contra la oposición a la que acusó de apostar "al fracaso, como siempre han apostado al fracaso de los argentinos", culpándolos de la demora en la aprobación de la iniciativa libertaria. "Han metido siempre la máquina de impedir. Son empobrecedores, son infames traidores a la Patria", se entusiasmó Paoltroni en sus críticas.

"En cinco meses, la política no le ha dado una sola herramienta al Presidente", continuó quejándose el senador formoseño. Respecto a las demoras en el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado, Paoltroni sumó: "Son todas estas cosas...Uno viene del sector privado y ahí todo tiene plazo, vencimiento. Para los políticos no hay plazos, no hay tiempos, a nadie le calienta que sea una semana antes o una semana después".

"Todos se quieren cotizar, todos la orejean. Uno tiene que tragar saliva 70 millones de veces. Yo no tengo que contar hasta diez, sino hasta 100 ahí adentro. Lo tuve que escuchar a Martín Lousteau dos días enteros de cómo sacar el país adelante", agregó Paoltroni, al tiempo que aseguró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es "ultranecesario".

En cuanto al rechazo de los senadores patagónicos al restablecimiento de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el senador de LLA hizo un guiño: "Eso es ajustable. Si se necesita un piso más, te ponés de acuerdo. Eso es conversable". "La ley va a salir, con algunos pequeños cambios en Ganancias. Pero así, esperando, con mucha paciencia, tragando saliva", insistió, confiado. "Declará servicio esencial al Transporte y la Educación; sacá la reelección indefinida a los sindicatos; y poné la afiliación voluntaria. Listo, se terminó el problema. Somos potencia en 20 años: Javier dice en 30, yo digo en 20", concluyó Francisco Paoltroni.

Quién es Francisco Paoltroni

Quinto de seis hermanos, el senador electo Francisco Paoltroni comenzó su vida política armando un partido (Libertad, Trabajo y Progreso) con el fin de enfrentar al actual gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, por el puesto de mandatario provincial. Finalmente, los resultados no fueron los esperados para el empresario: con tan solo 8% de los votos, quedó muy por detrás del imponente candidato oficialista, quien sumó 70 puntos.

Recientemente fue objeto de críticas debido a sus dichos en relación a los femicidios. En medio de su análisis sobre el futuro que tendrá la Ley Bases durante la sesión en el Senado, el legislador libertario subrayó su apoyo a la misma y se mostró confiado con respecto a su aprobación. Sin embargo, fue posteriormente cuestionado con respecto a sus comentarios durante la reunión de la Comisión Bicameral de DNU para tratar el mega decreto 70/23 emitido por el presidente. En este sentido, Paoltroni defendió su uso de la alegoría, se negó a disculparse y cuestionó la figura penal del femicidio.

"Es muy rebuscado. Es la alegoría de que nos durmieron 20 años. Si tenés la cabeza muy rebuscada y querés hablar de un acto de violación, esa es de la manera que nos durmieron. Las diferencias izquierda-derecha, hombre-mujer. Si es un femicidio es un horror, pero un masculinicidio no existe. Ese debate vacío donde nos durmieron veinte años. El masculinicidio no existe ¿para vos está bien? Entonces hablemos de homicidio", sostuvo en diálogo con Radio Metro.

Con información de El Destape