Buscan reglamentar los sistemas de cobranzas que hostiguen o acosen a deudores

Diputados dio media sanción al proyecto de ley que propone establecer un marco jurídico que reglamente los sistemas de cobranzas extrajudiciales de deudas a fin de que se respeten los derechos al honor, a la intimidad y a un trato digno y el derecho a la información.

“En el afán de cobrar deudas, los acreedores ceden su deuda a los que se llaman agentes de cobranzas, y estas personas, instituciones, empiezan a intimidar, a hostigar, a acosar el deudor en la búsqueda de obtener el pago de la deuda. Con la evolución de la tecnología, en algunos casos las cobranzas se realizan a través de llamadas telefónicas e incluso a veces con cartas abiertas a los lugares de trabajo de las personas que tienen una obligación incumplida, lo que en algunos casos lleva al despido”, explicó la diputada Socorro Villamayor.

La iniciativa busca priorizar derecho a la defensa y resguardo de la privacidad, derecho a la intimidad del deudor y sus parientes, y el derecho a la información.

En este sentido, la legisladora señaló que en reuniones previas para tratar el proyecto, a pedido de la Secretaría de Defensa del Consumidor, se incluyó la creación de una oficina de atención personalizada.

“Al momento que uno va a adquirir un producto o un servicio, te atienden de una manera muy amable, tienen una información detallada, te brindan el tiempo necesario y no sería extraño que te brinden un café. Ahora cuando uno va por un reclamo a una empresa de servicio, el trato ya no es personalizado, te atiende un asistente virtual, y como sabemos, la virtualidad y estas personas no humanas tienen capacidad limitada, entonces el usuario y consumidor de servicios se ve afectado”, señaló.

Por su parte, el diputado de Ahora Patria, Roque Cornejo, pidió que el proyecto vuelva a comisión para que se invite al Colegio de Abogados, advirtiendo que “como también somos conscientes de que se cometen excesos respecto al reclamo de la deuda, también es cierto que hay muchísimos morosos que son realmente incobrables, y tampoco podemos decirle de esta Cámara que van a gozar de un grado de impunidad”.

Así mismo pidió mayor presupuesto para la Secretaría de Defensa y Consumidor en su labor.

El pedido de vuelta a comisión fue rechazado y el proyecto, con abstenciones, fue aprobado y girado a la Cámara de Senadores para su aprobación.hab