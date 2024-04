Editorial Cara a Cara: Milei no contaba con la marcha educativa

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, una semana movidita. La hambruna de la gente, en los impuestos, 300% el gas, 200, 300% en la luz. O sea, realmente estamos viviendo una situación que es un poco espantosa, ¿no? Pero más allá de todo eso, porque hasta ahora hay una quietud en la gente, hay mucha gente que lo ha votado al presidente actual, y dice que hay que darle tiempo, ese tiempo, claro, dijo él el otro día en su discurso de la otra noche, que estamos en la mitad más o menos del proceso, o sea, esto significaría que para cerca de fin de año más o menos, podría haber un rebote. Todos los que conocen de economía dicen que no va a haber ningún tipo de rebote.

Pero se le complicó con algo ¿con qué? Con una marcha, se metió con la educación. Pero esto no es casual en Milei, porque lo venía anunciando en su candidatura a presidente, diciendo qué pensaba él de la educación argentina, también dijo que la educación iba a ser arancelada, o sea que la educación gratuita en la Argentina prácticamente iba a desaparecer. ¿Y qué hizo una vez que asumió el poder? Y dejó de mandarles plata a las universidades. Por supuesto que las universidades se encontraron en una situación de crisis total. No es que investigó primero, no es que se puso a ver a través de las auditorías que tiene que hacer la Nación obligatoriamente, no fueron a investigar a ver cómo estaban las cosas, no, enseguida acá hay corrupción. ¿Y qué hizo? No le mandó más plata.

Yo creo que hay una nacionalidad que además es admirada por los demás países en lo que hace la educación argentina. Y claro, esto pasó en una marcha el día martes que yo no creo que no la esperaba nadie, casi un millón de personas que salieron a la calle el día martes en defensa de la universidad y esto los tiene que haber sorprendido, indudablemente. Pero claro, uno dice, este hombre irá a reaccionar, irá a cambiar su forma de pensar, irá a decir, bueno, flexibilicemos. No, no, al contrario, sigue apretando y sigue haciendo acusaciones y haciendo cosas realmente espantosas con respecto a los demás. O sea, coherencia y respeto, cero.

Anoche hubo una reunión de los libertarios, por la libertad, una cena, donde habló una hora y veinte el presidente, se dio el lujo porque estaba en su propia casa, él era el único orador, y habló una hora y veinte. Denostó a más de una persona, pero además haciendo chistes. Ahora está en actor, imita voces, lo dejó muy mal parado a Melconian, también a otras personas de la política. Se está convirtiendo en un bufón, en una persona que se sube a un escenario y hace un espectáculo. Pero además nos da clase de economía. No sé si ustedes han notado eso. No nos da clases de esperanza, de un país que va a salir adelante con estas condiciones. No, le explica que el 200%, el 8 mil, que si hubiese vendido el dólar a más, a menos. O sea, hoy estamos aprendiendo todos economía, y yo creo que lo que nos estamos olvidando, la mayoría de la gente, es de poder llevar el pan a la mesa. Cosa que nunca lo ha mencionado Milei en su discurso. También estamos viendo que cada día los jubilados están peor.

En cada charla que hay, nos embrolla con números de economía de los cuales prácticamente nosotros no entendemos ninguno. O sea, no sé si usted lo entenderá o no, cuando habla y nos dice qué pasaría con el dólar, si esto, si el otro. Habla cosas que yo creo que pasan solamente por su mente y tiene un gran desprestigio a nivel de los profesionales de la economía.

¿Cómo funciona el Estado? Son poderes independientes, afortunadamente. De la justicia no hablo nunca, hay que tener en cuenta esto. Hay dos cosas que no mencionó Milei, que no está tan divagando como uno piensa. De la justicia no hablo nunca. Dice que con los jueces no se mete. Con las entidades financieras, menos. No hablo nunca de los intereses que cobran los bancos, nada. Es más, habilitó a que las tarjetas tienen la posibilidad de cobrar los intereses que quieran. Ni hablemos de las obras sociales, ¿no? Pero después dijeron, la verdad que le dimos la posibilidad a este y se le fue la mano.

Se le fue la mano al hacer el DNU y poner esas condiciones. Él como presidente de la nación, se tenía que dar cuenta que esto iba a pasar. Controles de precios, nada. Cada uno que cobra lo que quiere. Lo único que no se puede hacer es cobrar lo que uno quiere cuando es empleado del Estado.

En Salta, de ENACOM es una entidad que está para el control de los medios de comunicación. Controles de señales y todo lo que hace a la parte técnica. En Salta trabajaba con 30 empleados y en una situación bastante precaria porque no había un peso. Los empleados llevaban no solamente su celular, sino también llevaban su computadora, porque no tenían computadora con la cual trabajar. Se encontraron hace un mes atrás, un día lunes, cuando decidió el señor Presidente de la Nación cerrar el ENACOM, así como cerró el INADI, así como cerró varias cosas más. ¿Qué hizo? Cerraron, o sea, fueron el lunes a trabajar y había una cortina negra y la Policía Federal en la puerta.

También paró toda la obra pública. Lo que dijo al principio de la gestión fue que había mucha corrupción. Y entonces, vamos a parar la obra pública. Pero ¿por qué no buscar dónde está la corrupción mientras tanto no parar la obra pública? Porque una obra pública parada al país le cuesta 10 veces más. Y a las comunidades que la necesitan. Sensibilidad, cero.

El año pasado, ¿Sabe cuántas veces sesionó el Senado? 12 veces. Si lo trasladamos a los costos de hoy, usted sabe que le está costando cada Senador, por sesión, 7 millones de pesos al país. O sea, el Senador que fue a una sesión en el mes, porque si son 12 meses, fueron 12 veces, quiere decir que por una sesión del Senado, los senadores se llevaron 7 millones de pesos. Pero además de eso, tienen 24 empleados a su cargo, que se los paga el Senado, por supuesto. Que si los ocupan los 24 cargos con asesores, con este y con el otro, bien. Y si no, se pueden quedar con la plata de los 24 y tomar uno solo. ¿Sí? Celulares, los paga el Estado. Los Senadores, además de los 7 millones de pesos que se van a llevar todos los meses, se van a llevar un regalo de fin de año. Van a cobrar aguinaldo. ¿Sabe cuándo dejan de trabajar normalmente los senadores? El mes de noviembre. ¿Sabe cuándo vuelven? El mes de marzo o abril. O sea, eso es un robo a mano armada. De eso Milei habla muy poco.

La casta cada vez gana más. La casta cada vez se hace más fuerte. Ahora, el año que viene va a haber elecciones en nuestra provincia, como en todas las provincias, en las elecciones intermedias. Seguramente los candidatos a Senadores, que se le vence porque tienen 6 años, se van a querer presentar de nuevo. En Salta seguramente va a ser Juan Carlos Romero. La casta quiere volver al poder. O sea, porque Juan Carlos Romero, más casta que Romero, no hay en Salta. Tiene 37 años ya de la teta del Estado, que no son solamente los negocios de los que cobran los sueldos, sino todo lo que implica ser senador de la Nación.

La ex secretaria de Energía de la Nación, seguramente ustedes la han visto más de una oportunidad en el gobierno de masa, en los centros más importantes de decisiones del país, es la señora Flavia Royón. Fue funcionaria en el Gobierno de Salta, y también de la Nación. Hoy está trabajando con el tema del litio, después lo vamos a ampliar con ella. La hemos invitado, así que tuvo la gentileza de acompañarnos en esta noche. Y también vamos a estar con Manuel Santiago Godoy. ¿Será casta Godoy o no será casta Godoy? Se lo vamos a preguntar. Pero si es por casta, yo creo que tenemos que llegar también a la conclusión que la casta nos está realmente gobernando. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, cuatro años atrás, antes de que entre Fernández al poder, tuvimos el gobierno de Macri ¿Por qué lo echó a Macri la gente? ¿Por qué no le dio el voto? Por la inutilidad que habían demostrado en cuatro años. Pasaron cuatro años, fue el peronismo. Ahora está Milei. ¿Quién maneja el Estado junto con Minel? Toda esa casta que lo había echado por, bueno, por las cosas que usted se puede imaginar. O sea, por algo no le renovaron el mandato a Macri. Caputo lo había echado Macri. Caputo había sido, o sea, no sé las cosas que dijo el señor Milei con respecto a Caputo y la economía y lo que hizo y el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién es la persona de confianza hoy? Caputo. O sea, realmente estamos manejados por la misma casta que tenía Macri. Ahora, son los que siguen en el poder. ¿Quién fue el que puso el pecho hacia los problemas del país? La gente, el pueblo, el que menos tiene, el que la está pasando hoy pésimamente mal. Y yo creo que la demostración de esta marcha del día martes le dio un indicio de lo que puede llegar a pasar en el país si siguen actuando de esta forma. Volvemos en un minuto nada más con la señora Flavia Arroyo.”