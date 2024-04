EEUU: detuvieron a cientos de estudiantes en protestas propalestinas

En medio de un creciente clima de tensión y enfrentamientos, cientos de manifestantes fueron detenidos en las últimas horas en una ola de protestas propalestinas en numerosas universidades de Estados Unidos.

El movimiento estudiantil estadounidense propalestino crece cada día en el país. La prensa local informó sobre enfrentamientos entre alumnos y fuerzas de seguridad, llamadas de emergencia por autoridades universitarias, como las de Princeton y Harvard.

Además, grupos de estudiantes armaron tiendas de campaña en sus campus para denunciar el apoyo militar estadounidense a Israel y la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Las autoridades temen un mayor estallido de violencia, similar a los que enfrentaron las universidades estadounidenses en la década del 70 en protestas contra la guerra de Vietnam.

Caos y detenidos en Boston

El miércoles por la tarde, más de un centenar de manifestantes fueron detenidos cerca del Emerson College, en Boston. En Austin, agentes a caballo arrestaron a decenas estudiantes de la Universidad de Texas.

También hubo incidentes, en el campus de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, donde la policía arrestó a 93 personas por invasión de propiedad privada.

En esa universidad el campus fue “cerrado hasta nuevo aviso”. Las autoridades informaron que no se registraron heridos y detallaron que las patrullas permanecerían en el área este jueves.

Desde el 15 de abril, tiendas de campaña multicolores fueron levantadas en los jardines de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Decenas de estudiantes y graduados piden a la dirección del prestigioso centro universitario que corte sus lazos con empresas vinculadas a Israel.

El movimiento de protesta sigue creciendo en Estados Unidos

Los manifestantes afirman que están indignados por el creciente número de muertos civiles en la guerra de Israel contra el grupo islamista palestino Hamas.

Sin embargo, muchos estudiantes judíos consideran que el movimiento es amenazante a su comunidad y crea un clima hostil contra ellos. Melissa Saidak, estudiante judía, denunció que las manifestaciones atrajeron a individuos agresivos y a menudo violentos. ”Una persona me gritaba, me increpaba, me llamaba sionista y asesina. , dijo la alumna de la Universidad de Columbia, que porta una placa en solidaridad con los rehenes israelíes tomados por Hamas y una estrella de David alrededor del cuello.

La tensión aumentó este jueves después que un grupo de estudiantes plantaron banderitas de Israel frente a la sentada que tiene lugar desde hace más de una semana en apoyo a Palestina. Junto a las pequeñas banderas del Estado judío, colocadas estratégicamente en el césped contiguo al que protestan los alumnos propalestinos, se levantan también banderas de mayor tamaño de Estados Unidos.

Las autoridades temen que las protestas propaguen los incidentes antisemitas. Incluso, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo en el campus de Columbia que el “virus del antisemitismo” está latente.

Además, advirtió que si las manifestaciones no paraban se podría recurrir al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional, algo similar a lo que ocurrió en los años 70 en varias universidades y que en algunos casos tuvo trágicos resultados en manifestaciones contra la guerra de Vietnam.

Ante el aumento de las movilizaciones, la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden “apoya la libertad de expresión” en las universidades, pero aclaró que rechaza esas manifestaciones “cuando hay retórica de odio” o “violencia”.

TN