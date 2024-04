Diputados aprobó la toma de un nuevo crédito para la Provincia

"Vamos a recurrir a todos los formatos legales y políticos para revertir esta medida nefasta para el futuro de los Argentinos!! Muy triste que el ajuste lo paguen los docentes, los chicos y no la casta”, expresó la funcionaria provincial.

El Ejecutivo dice que los puntos del acuerdo no se debatirán; la iniciativa contra el “adoctrinamiento” irá en la ley Bases, en tanto crece la polémica con las universidades.

En Hablemos de Política por Aries, la ministra de Educación Cristina Fiore se refirió a la preocupación que comparte con sus pares de otras provincias ante la incertidumbre por las partidas nacionales que ponen en peligro el inicio de clases. “Nación no solo no transfirió nada a ningún distrito sino que no dice nada para que las provincias puedan diagramar las políticas públicas”, dijo.