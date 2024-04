"Se cumplen 100 días del gobierno de Milei. Cada uno hará su propio análisis de lo que está pasando, algunos dicen que estamos en la "U" y que en unos meses subimos, otros dicen que es una "V" y hay quienes dicen que es una "L" y que no salimos mas...pero lo cierto es que la verdad la tiene el tiempo.

Sin embargo, en cada uno de sus hogares se vive una situación, que quienes tenemos algunos años, no recordamos haberla vivido, somos siempre más exigentes. Los Argentinos salimos siempre adelante a pesar de los avatares, los gobiernos y los desastre que se hagan con la política.

Pero en este cuadro, cada vez quedan menos referentes políticos. Si hoy se organiza un paro, escuchamos a los interlocutores y decimos, -otra vez éstos..-, eso tal vez alimenta la figura de Milei; la gente ya no quiere saber nada con al CGT, con los docentes, con los gremialistas que generan problemas, si no ¿cuál sería la forma de protestar? Si usted recibió la boleta de la luz, del gas, seguro tendrá muchísimos motivos para protestar, por algo no lo hace, seguro está esperando que esto pueda llegar a cambiar y que Milei, con sus ideas alocadas, pueda salir adelante, pero hay gestos que nos indican que este es un gobierno perverso, Milei se alegra al despedir 70 mil empelados, cerrar organismos. El país esta parado, la obra pública es un factor importantísimo para el desarrollo de un país, pero está todo parado. Nuestra economía se está yendo para atrás, pero Milei dice que hay que sacar los dólares del colchón, cree que todos tienen ahorros en dólares, pero ¿Cuándo pudieron hacer esos ahorros en dólares? Con el gobierno anterior, el que fue echado por la población. Muchas veces tuvimos fé, pero esos gobiernos nos llevaron a un fracaso total. Sin embargo, el país sigue adelante.

El gobierno de Mieli esta hecho con la casta, es el que nos manejaba hace 4 años y la gente los echó, porque no servía para nada, empezando por Macri y Caputo. La gente dijo que se tenían que ir, ganó Alberto Fernandez, aunque también se fué, llegó el león, llegó Milei sin equipo, eran dos personas, él y su hermana y el perro, no nos olvidemos que juega un papel importantísimo en la vida del Presidente.

Vi una entrevista a Milei en CNN y me dió mucha pena porque nunca habló de los docentes, o los jubilados, pero le dedicó 20 minutos a explicar el carácter de los perros, su único hobby es visitar el canil de sus cuatro perros, aunque también dijo que habla con Conan, el perro que está muerto. No habló de cómo está viviendo la sociedad, no dijo nada, como si este hombre viviera en otro mundo, en una burbuja.

Salta hoy esta parada, qué vamos a hacer con la Ruta 51, toda rota, Vialidad Nacional no tienen asfalto, se está destruyendo lo poco que había. La única vocación de Milei es el déficit cero ¿A costa de qué? De sacarle la plata a los jubilados, a la gente con las tarifas.

Esta noche invitamos al Ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, él tendrá cosas para contarnos, además invitamos a un hombre de la política, de la UCR, un gran decidor de cosas, el Dr. Alejandro Saravia".