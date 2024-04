Victoria Villarruel eligió Salta para pasar el fin de semana largo

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se tomó el fin de semana largo por Semana Santa y visitó la provincia de Salta. Junto a amigos y familiares visitó Cachi y compartió a través de sus redes sociales imágenes de parte de su escapada.

Entre las imágenes se puede ver que visitó la iglesia de Cachi y en la Piedra del Molino los turistas y salteños que la encontraron se tomaron fotografías con ella.

"Sentirse en casa en cualquier lugar de nuestro país, solo te lo da Argentina y su gente. Gracias a los que me recibieron en su casa, compartieron la Semana Santa, me brindaron su amor, me regalaron recuerdos inolvidables y reafirmaron que nacer en Argentina es una bendición de Dios" escribió junto a las imágenes en redes sociales.

Villarruel también visitó la empresa Cerdo Negro, instalada en Campo Quijano, especializados en la producción de jamón.