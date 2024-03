Se viene el 47° Abril Cultural: “Se trata de no olvidarse de las vidas extraordinarias que dejaron patrimonio cultural"

El 3 de abril dará inicio la 47° Abril Cultural Salteño titulado “Vidas Extraordinarias”, que este año colocará como protagonistas a los adultos mayores.

“Hemos logrado durante la programación contactarnos para armar este calendario, y rescatar a estos mayores que todavía siguen produciendo arte y tienen más de 70, 80 años, y que por ahí la sociedad se olvida. Es establecer un compromiso con el patrimonio, no olvidarse de que de algún modo todo lo que tenemos es por el sacrificio de estas vidas extraordinarias que han dejado un montón de cosas para que nosotros tengamos la riqueza cultural”, expresó por Aries, el director de Pro Cultura Salta, Roberto Salvatierra.

En este sentido, Salvatierra señaló que “no hay artista que se jubile, siguen produciendo”, por lo que instó a ahondar en la problemática del alejamiento del adulto mayor a la cultura, con un miedo que se prolongó desde la pandemia.

“Vivimos en una época donde lo nuevo es lo más importante y lo viejo es desechado rápidamente, y eso creo que produce un vacío social. Esta gente que le ha dado tanto a la cultura, no ha vuelto más, no han vuelto al cine, no han vuelto a practicar en los coros, por este miedo que ha quedado después de la pandemia. Hay altos índices de depresión en la gente mayor de 60 años, y ojo que el 11% de la población de Salta tiene más de 60 años”, reflexionó.

La nueva edición del Abril Cultural salteño dará inicio el 3 de abril, el calendario de actividades se dará a conocer el mismo día en la página web www.abrilcultural.com.ar, entre las que se contará con la inauguración de una muestra del escultor Tata Portal, la clásica Noche de las Librerías el sábado 27, las noches de las galerías y espacios independientes con ampliación, entre otras.

“Necesitamos que la gente acompañe, que la familia lleve a estos abuelos, a esta gente que está postergada en las mismas casas”, instó Salvatierra.