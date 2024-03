Cerrillos: Vecinos de Los Álamos reclaman por seguridad vial y semáforos que funcionen en la ruta 68

Anoche se efectuó una reunión entre los vecinos, el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, junto con el Jefe de Policía Miguel Ceballos, el Director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Francisco Fleming y el jefe comunal Enrique Borelli, para abordar la inseguridad vial en las inmediaciones de una escuela y la ruta 68, donde lamentablemente el jueves pasado, un auto de alta gama Mercedes Benz, atropelló a un escolar que intentó cruzar para ir al barrio Los Álamos.

En ese sentido, un vecino que participó del encuentro, de nombre Eduardo, contó por Aries que el Ministro Domínguez se comprometió a implementar medidas adicionales en un plazo de 10 días, asegurando una mayor presencia policial y coordinación con Vialidad para garantizar la seguridad tanto en las cercanías de la escuela como en la transitada ruta 68.

Además, se discutió la reubicación de la salida de la escuela en la parte trasera, para evitar que los estudiantes crucen la peligrosa ruta, “pero los vecinos manifestaron que el inconveniente no es salir, sino cruzar. Además el problema va ser después en el barrio donde tampoco hay seguridad”, advirtió Eduardo. “Se debe planificar algo seguro para los chicos”, añadió.

La bronca de los vecinos también se disparó contra el jefe comunal Enrique Borrelli, ya que en el lugar hay un semáforo pero no funciona. “Por favor den una solución porque se culpan entre todos pero no hacen nada. Él es el intendente, así que tendría que gestionar urgentemente ese problema y no esperar a que haya algún fallecido”, enfatizó Eduardo.

Según el vecino, Vialidad se comprometió a estar presente a la entrada y salida en todos los horarios de la escuela.

Finalmente Eduardo contó que se prometió un destacamento de caballería en el barrio Congreso para fortalecer la seguridad en la zona. “En conclusión, vamos a esperar los vecinos de Los Álamos a ver si realmente cumple el Ministro con poner más seguridad”, culminó.