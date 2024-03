Insisten en la realización del Papanicolau, para la prevención del cáncer uterino

Durante el programa De Esto sí se Habla, la Dra. Mónica Gelsi, ginecóloga y sexóloga, subrayó la importancia de que las mujeres se realicen el Papanicolau con periodicidad, para prevenir un cáncer de cuello uterino.

“El cáncer de cuello de útero se puede prevenir, pero si una mujer sexualmente activa se hace los controles una vez por año, porque el cáncer no aparece de un día para otro, sino que tiene alteraciones intermedias que van avisando la pauta que se puede desarrollar, pero no va salir si no se hacen los estudios”, instó la Dra.

En ese sentido Gelsi recordó que el examen médico está disponible en hospitales públicos y centros de salud, por lo que la falta de obra social o dinero no son excusas para no realizarlo. “Incluso las mujeres grandes que hace años no tienen relaciones sexuales, tienen que hacérselo y cuando vean que está todo bien, recién ahí no lo hacen más”, culminó.