Hucena aseguró que Nación “no tiene un plan de gobierno”

El presidente Milei inaugurará el periodo de sesiones legislativas este viernes y las expectativas por su discurso crecen, más teniendo en cuenta que, como suele suceder, en la oportunidad, los mandatarios de turno dan cuenta del rumbo que tomará su política y el país, al menos, por el año en curso.

No obstante, la apertura del viernes próximo está atravesada por los recientes enfrentamientos del Presidente con los Gobernadores, entre tantos otros temas.

“Las Provincias reclaman por la vía legal porque no hay otra manera, está visto que dialogo no hay”, aseguró Patricia Hucena – diputada provincial por Orán – en comunicación con Aries.

Para la legisladora, también es claro que incluso al interior del Gabinete nacional existe una falta de dialogo notoria; por caso, relató que el enero pasado el Ministro de Educación de la Nación había informado a sus pares provinciales que se iba a pagar el Incentivo Docente, pero que, luego, al llegar la iniciativa a Economía, se cayó.

“Hoy no se está gobernando la Argentina, todo es incertidumbre, espero que a partir de este 1° de marzo empiece un nuevo tiempo, respetando las instituciones y las Cámaras legislativas. Parece que, al caerse el DNU, todos pasaron a ser enemigos y eso lo paga el argentino, no la casta como dice Milei”, señaló Hucena.

Apuntó la diputada que hubiese sido importante que Nación presentara su propio Presupuesto ya que, de esta manera, las Provincias hubiesen podido planificar mejor su año conociendo la real situación del país.

“El Gobierno nacional no tiene un plan de gobierno, no tiene decisiones, entonces no hay caminos donde la Provincia – más allá de que Salta tenga ya decisiones – sepa qué obras se van a poder continuar. Nación tiene la obra pública parada, quedaron muchas obras con un avance importante y Nación va a tener que decidir, pero hay acuerdos y convenios nacionales, y tendrán que cumplirlos”, sentenció la legisladora.