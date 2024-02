Bullrich: "Hay una actitud destituyente del gobierno de Tierra del Fuego"

“Que amenacen con todo lo que amenacen, que todos los recursos que tiene el Estado van a ir contra aquellos que quieran rebelarse contra el orden constitucional en la Argentina”, disparó Bullrich contra Torres y el mandatario fueguino, Gustavo Melella, en medio de la creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias.

“No hablamos de provincias que ponen el esfuerzo en la producción y tienen un Estado razonable. Tierra del Fuego tiene una cantidad de recursos que la Nación pone de manera indirecta para los cientos de empleos del Estado”, planteó.

En diálogo con el periodista Jonatan Viale para Radio Rivadavia, la funcionaria nacional consideró que "hay una actitud total y absolutamente destituyente del gobierno de Tierra del Fuego". Siguiendo esa línea, sostuvo a que la decisión de los gobernadores se da en el marco de "querer sacar a un Gobierno que está sacando privilegios y ordenando el país.

"Es una actitud de querer volver atrás, al país de la destrucción y la miseria. A ese país no volvemos", añadió la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, Bullrich no descartó la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intervengan para evitar el bloqueo del petróleo, al explicar que la cartera que conduce "tiene objetivos estratégicos que cuida la Gendarmería Nacional", pero por el momento no recibió instrucciones del presidente Javier Milei.

En otro momento del reportaje, cuando fue consultada por la declaración del estado de excepción en las mencionadas provincias, la Ministra de Seguridad optó por no manifestarse sobre el tema. "Yo no voy a hablar de cosas que le corresponden al Presidente de la Nación, no voy a adelantar ninguna medida", expresó.

En medio del conflicto con Torres, su par fueguino sostuvo Milei tiene que "sentarse urgente con el gobernador de Chubut" a tratar de resolver la situación. "Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero", aclaró.

Melella también señaló que el país atraviesa "momentos muy duros y complejos", por lo cual reclamó al Jefe de Estado libertario "parar la pelota porque no es tiempo de malevos".

La renuncia del secretario de Articulación Federal

Las declaraciones de Patricia Bullrich se dan luego de que Sebastián García de Luca, un funcionario de su entorno, decidiera renunciar debido a la arremetida de Milei contra "Nacho" Torres", gobernador chubutense y dirigente del PRO.

De Luca estaba a cargo de la Secretaría de Articulación Federal, es decir, era el nexo de la cartera policial con gobernadores e intendentes. También fue jefe de campaña de Bullrich en la Provincia de Buenos Aires durante 2023, cuando la actual ministra del gobierno de La Libertad Avanza peleaba por la Presidencia.

Sobre el paso al costado que dio su hombre de confianza, la presidenta del PRO argumentó: “Él es más de una idea de negociación en la que cedés cosas y finalmente terminás perdiendo la capacidad de conducción”. Y continuó: “Son dos maneras, y ayer -de manera acordada- decidimos que no tenía sentido que estuviera en un lugar en el que no se sentía cómodo”.

“Un placer acompañarte hasta acá Patricia. Gracias por tu confianza. Sos una gran dirigente y mejor persona. Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo”, señaló en sus redes sociales el también ex diputado nacional al comunicar su renuncia.

La decisión de Nación de recortarle los fondos de coparticipación a Chubut por una deuda puso en aprietos a Bullrich, ya que Torres es un referente de su propio espacio político y había contado con su apoyo durante la campaña electoral en el distrito patagónico.

Perfil