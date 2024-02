El Chaqueño Palavecino cantó 103 canciones en la Serenata: “Es una conquista de la gente”

En comunicación con Aries, el Chaqueño Palavecino celebró la edición 50 de la Serenata a Cafayate, en Bodega Encantada, expresando primeramente gratitud a quienes lo acompañaron durante su presentación el sábado 24 de febrero, con un público de 17 mil espectadores.

“Estuve hasta las 10 de la mañana y yo no me iba porque la gente no se quería ir y seguía pidiendo música. Pedimos permiso a la Policía y al sonidista y cantamos más. Es una conquista de la gente”, aseveró y remató, “el predio quedó chico”.

Además de lo estrictamente artístico y el reconocimiento que nuevamente recibió, el artista consideró que la Serenata es una fuente de activación económica. “No es solamente que vaya gente al amanecer a cantar y a divertirse, sino la fuente de trabajo que es muy impresionante. No hay una sola casa que no cobre por el baño, o por el lugar, y no solo en Cafayate, sino en los pueblos cercanos”, analizó el Chaqueño.

Finalmente expresó que “el juez de uno es el pueblo, es la gente que hace todo lo posible para ir, estar y son los que más lindo la pasan. La gente que no tiene donde más entrar, entonces va y tira una carpa en cualquier lugar, entonces se trabaja desde las estaciones de servicio y supermercados de la misma Salta”.