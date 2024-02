Preocupa la falta de transferencias de fondos nacionales para la cobertura directa a celíacos, niños, embarazadas y personas vulnerables

La Tarjetas para CELÍACOS contó con un último giro de Nación en junio 2023, para cubrir solo 8 meses. Desde el 10 de diciembre no enviaron recursos y es por ello que no se está acreditando en las tarjetas de los salteños que reciben esta ayuda. Por su parte, el Gobierno provincial solicitó que se incremente el monto de entrega a $30.000 y desde Nación contestaron que se podría llegar a $13.700 mensuales. Aún no firmaron desde Capital Humano el convenio de continuidad, se trata de 664 niños, adolescentes y adultos que reciben este beneficio.

El acceso a la alimentación en contextos rurales con baja densidad poblacional es contenido con módulos FOCALIZADOS a niños de 6 meses a 7 años y a embarazadas a partir del tercer mes. Esta ayuda se extiende a personas discapacitadas y adultos mayores. Cada ronda consta de 30.000 módulos que se entregan de 22 kilos de alimentos secos con nutrientes favorables para la salud como arroz, fideos, harina de trigo e integral, aceite, frangollo, lentejas, yerba, azúcar, maíz pelado, sémola, leche en polvo y tomate perita. Actualmente se está terminando la segunda ronda operativa de entrega y faltan dos más para cumplir con el convenio 2023, aunque faltan fondos nacionales para poder iniciar las restantes. Focalizados se implementa en Salta desde el 2011 y permitió disminuir notablemente la mortalidad infantil.

Respecto al programa BANCO DE HERRAMIENTAS, se encuentra en su etapa final del ciclo 2023, en la que se logró brindar mil máquinas y herramientas a 350 emprendedores de toda la provincia. Actualmente desde Nación todavía no confirman la continuidad de este programa, como tampoco el de MICROCRÉDITOS, que este año debería alcanzar a 100 créditos urbanos y 16 rurales.

Respecto al programa RENABAP, desde el Gobierno provincial se solicitó su continuidad, pero desde Nación no hubo certezas oficiales. Actualmente algunos barrios populares cuentan con obras inconclusas esperando fondos nacionales para terminarlas.

Los CENTROS DE PRIMERA INFANCIA se encuentran dentro de la Red de Infraestructura del Cuidado. Actualmente existen 2 edificios CPI construidos, pero sin muebles y otros 16 centros que estaban comprometidos, pero que hasta el momento no cuentan con financiamiento nacional para su construcción.

El Programa UNIR, destinado al acompañamiento de estrategias de crianza en 166 comunidades de Salta, finaliza en marzo de 2024. Actualmente se gestiona ante Nación mantenimiento del mismo. Trabajan en este programa 144 operadores en los municipios de Santa Victoria Este, Tartagal, Embarcación, Rivadavia Banda Norte y Sur.