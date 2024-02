El transporte del interior denunció discriminación y pide medidas "urgentes"

Mediante un comunicado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), advirtió que "la movilidad masiva de las ciudades del Interior se encamina hacia un triste final" y acusó que "la intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al Transporte del Interior es la culminación del proceso de deterioro".

"La preocupación de las autoridades locales, titulares del servicio público, parece llegar a destiempo pero, como dice el saber popular, “más vale tarde que nunca”. Lamentablemente, recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron", señaló la FATAP.

Remarcó que "NO HAY TIEMPO PARA PERDER EN DISPUTAS Y PASES DE FACTURAS, porque es urgente emplear las energías en retomar el respeto a los contratos; privilegiar el profesionalismo y la capacidad en la toma de decisiones y, en suma, elevarse por sobre la coyuntura generando reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo".

En el mismo sentido, insistió con que "las más de 250 EMPRESAS ARGENTINAS nucleadas en FATAP han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica".

Por ello, subrayó que "el sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones", advirtió que no existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional y pidió que los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales".

Por último, exigió "un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte", y además, sugirió "la conformación de una mesa de trabaj" porque sino "los ciudadanos del Interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades".