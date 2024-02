Reforzar la alfabetización inicial y subsanar la deserción escolar, serán los ejes de la gestión educativa provincial

Salta tiene previsto el inicio de clases el 26 de febrero que se desarrollará bajo la gestión de Cristina Fiore como ministra de Educación, quien por Aries señaló la alfabetización inicial y la relación con el mundo laboral como ejes fundamentales para trabajar en la currícula.

“A nivel nacional hay una preocupación sobre la alfabetización inicial, en Salta tenemos algunas pruebas piloto en algunos establecimientos que han dado muy buenos resultados, donde los chicos no solamente leen mejor, sino que en tercer grado interpretan bien lo que leen y queremos extenderlo a otras instituciones educativas”, expresó.

Por otro lado, la ministra señalo que se abordará la deserción escolar durante el Secundario a través del sistema SInIDE para hacer un seguimiento alumno por alumno, reintegrarlo a la escuela e investigar los motivos del abandono.

Así mismo adelantó un trabajo conjunto con el sector productivo provincial para que la capacitación sea acorde a la oferta laboral zonal.

“No es lo mismo la realidad de Anta que la realidad del Departamento San Martín o de los Valles Calchaquíes, entonces la oferta educativa, en lo que es nivel superior, tiene que adecuarse también a esas necesidades. Nos queremos dar una suerte de paréntesis y evaluar cuál es la oferta educativa que vamos a dar, la cual tiene que tener muchísima vinculación con la demanda laboral que hay en las diferentes regiones”, explicó.

Así mismo, Fiore adelantó que para el ciclo lectivo 2025, se planifica avanzar con el “estudio de Salta” para incorporar en la enseñanza de lengua, por ejemplo, la poesía salteña.

“Estudiamos la geografía de Salta y la producción en un año de la primaria, en otro de la secundaria y no estudiamos más, y a mí me parece que tenemos que avanzar mucho en el estudio de la historia de Salta. Tenemos materias como lengua, literatura y tenemos que estudiar las letras de Salta, que tenemos poetas verdaderamente afamados y no los estudiamos, lo mismo pasa con nuestra música”, detalló.

En otro apartado de la entrevista, la ministra de Educación Cristina Fiore se refirió a la capacitación docente, sobre la que destacó la intención que las propuestas no sólo sean privadas sino también desde el sector público, y destinadas a docentes y a directivos de las escuelas.

“Hay cursos de capacitación por fundaciones que son muy serias y son muy buenas, y hemos dado concursos que lamentablemente no tienen la seriedad y que tienen un montón de a veces de puntaje que no tienen la seriedad o la competencia que nos gustaría que tengan. Entonces vamos a trabajar muchísimo en eso, pero no solamente con fundaciones o con propuestas de capacitación del sector privado, sino fundamentalmente del sector público”, expresó.

Consultada sobre el rol de la escuela para abarcar no solo la formación intelectual, sino también las problemáticas sociales muchas veces asociadas a las familias de los alumnos, Fiore insistió en lograr un equilibro de funciones.

“Hoy con el 50% de nuestra gente bajo la línea de pobreza, la escuela no solo escuela, sino también es comedor. Y nuestra responsabilidad es que la escuela no sea solo un comedor, porque si nosotros no le damos a esos chicos la posibilidad de educarse, nunca van a salir adelante. El siglo XXI requiere un montón de habilidades y de temas que nuestros chicos aún en los mejores colegios privados no lo están teniendo”, analizó.