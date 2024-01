Este lunes, el Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que, a partir de este mes y por una decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), no podrá adelantar el pago de haberes a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), una noticia que generó preocupación en la comunidad educativa argentina.

Por Aries, el titular de ADIUNSa, Diego Maita adelantó que, ante de la situación, solicitaron una reunión con las autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para informar si ésta medida afecta a la comunidad docente y no docentes.

“Nosotros cobramos siempre el último día hábil, el primer día de cada mes, y no siempre está el dinero en efectivo, muchas veces son adelantos que se hacen en ciudades bancarias, no llegan las partidas suficientes, pero hay mecanismos compensatorios, con lo cual se puede garantizar que los trabajadores cobren su sueldo el primer día hábil”, explicó.

Así mismo, Maita recordó que la UNSa no pagó el bono de fin de año aduciendo que “querían tener un colchón de dinero ante eventualidades”.

“El rector me planteó que ellos no iban a dar el bono de fin de año, a pesar que seguimos reclamándolo y no lo hemos cobrado, porque querían tener un colchón de dinero ante eventualidades, supongo que esta sería uno de esos tipos de eventualidades, y que conforme a lo que hablamos en ese momento la universidad debería poder garantizar con fondos propios el pago hasta que llegue en la puerta el tesoro”, analizó.