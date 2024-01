Caputo aclaró sus declaraciones sobre las provincias: “No hubo ninguna pelea”

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó este viernes una conferencia de prensa para anunciar que el Gobierno decidió retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus para acelerar la aprobación del proyecto en el Congreso.

En la misma, Caputo brindó explicaciones sobre sus polémicas declaraciones sobre la reunión que mantuvo con secretarias de Hacienda y Provincias “para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.

“Estamos evaluando, implica obviamente un mayor ajuste para todos, los argentinos hoy ya están haciendo ese ajuste, por supuesto es un mayor ajuste para la política, para la Nación y para las provincias” expresó.

El funcionario aseguró que “lo que estamos haciendo va a resultar” sin embargo avizoró que “vamos a tener un periodo duro porque naturalmente no se sale de 100 años de desmanejo en 2 meses”.

“Lo vamos a retirar (al paquete fiscal), evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernadores y los legisladores en el futuro” dijo.

Y aclaró: “Alguno lo interpretó como alguna pelea en particular que yo tuve, no hubo ninguna pelea de nada ¿cómo no voy a entender a algún gobernador que está tratando de proteger los intereses de su provincia?”.