Quiebre en Unión por la Patria: tres diputados se van del bloque

Tras una jornada de intensísimas negociaciones, el oficialismo consiguió los acuerdos necesarios con la oposición y firmaron un dictamen de mayoría con disidencias para la "ley ómnibus" del Gobierno, principal apuesta del presidente Javier Milei. Sin embargo, uno de los votos a favor que mayor sorpresa generó fue el del diputado tucumano de Unión por la Patria, Agustín Fernández.

Tres diputados de Tucumán decidieron este miércoles romper con el bloque de Unión por la Patria (UP) y crearon uno propio, bautizado Independencia, en la Cámara Baja. El nuevo bloque está compuesto por Agustín Fernández -el único legislador de UP que el martes a la noche no firmó el dictamen de rechazo a la ley ómnibus de Javier Milei, a pedido del gobernador de su provincia, Jaldo-, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla.

El dictamen de mayoría del proyecto, que lleva el nombre de "Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos" cosechó 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias, es decir, sus reparos con algunos puntos de la iniciativa.

La Libertad Avanza tuvo las firmas de su espacio (junto a los aliados José Luis Espert y Paula Omodeo), y sumó las del PRO, ocho de la UCR y cuatro de Hacemos Coalición Federal. El radicalismo se "dividió a la mitad", logrando las firmas del grupo que reúne nombres como Martín Tetaz y Karina Banfi, mientras que los alineados con Facundo Manes no firmaron ningún despacho.

Un plenario de las Comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales le dio dictamen de mayoría al proyecto de ley de "Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos".



Cerca del final, el dictamen consiguió las adhesiones de los diputados Carlos Fernández, de Misiones, y Agustín Domingo, de Río Negro, de Innovación Federal y del tucumano Fernández.

También se anotaron otros cuatro dictámenes de minoría: uno de ellos, de 45 firmas, correspondiente a Unión por la Patria; otro de la Coalición Cívica; otro de la santafesina Mónica Fein y la bonaerense Margarita Stolbizer; y uno del Frente de Izquierda.