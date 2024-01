El Tribunal de Faltas, en contra de las fotomultas por su espíritu recaudatorio

En comunicación con Aries, el presidente del Tribunal de Faltas, Justo Herrera, informó que todavía no hay avances en la aplicación de las fotomultas, más allá de la instalación de algunos cinemómetros que no lograron el consenso en Concejo Deliberante ni a nivel social, pero que igualmente Bettina Romero instaló a días de dejar el cargo.

La empresa a cargo fue DETECTRA, propiedad de Mariano García, hijo del dueño de la firma que se instaló previamente de nombre CECAITRA y cuyo convenio se cayó cuando el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante señalaron que era una “contratación encubierta”.

Consultado por esta situación, Herrera aseguró que “es un contrato viejo”, pero lo realmente, llamativo vino cuando blanqueó que la gestión anterior lo presionó “de manera muy grande en algunos momentos porque faltaba la firma del Tribunal”.

“Yo les explicaba que en las condiciones que estaba no lo iba a firmar. No es que sea un arcaico opositor a los medios tecnológicos, pero tiene que respetarse la Ordenanza y no por un contrato entre una empresa privada y el Municipio se lo puede pasar por alto el Organismo”, aseveró.

Según Herrera, tal cual estaba presentado el proyecto solo respondía a fines netamente recaudatorios y no respetaba el espíritu sancionador y corrector del Tribunal de Faltas. "Si en algún momento la justicia de Faltas pierde ese objetivo y se vuelve recaudador, entonces perdió totalmente el sentido. La fotomulta aplicada así no servía, porque porque el cinemómetro no diferenciaba a un conductor que pasó a 46 km/h de otro que pasó a 246km/h. Si se aplicaba la misma sanción, el único interés era el de cobrar la multa y nada más", alegó.

Y concluyó: "querían que a toda costa firme, me decían que podían cambiar las cosas, que después lo íbamos a ver, pero me opuse por que no se adecuaba a Ordenanza. Yo por lo menos no iba a participar de esto".