Enrique Borelli, intendente de Cerrillos , denunció por Aries el estado en que recibió el municipio, luego del paso de Yolanda Vega frente a la comuna. Vehículos sin las condiciones adecuadas, personal desprovisto de herramientas y equipos básicos, desinversión en maquinaria, designación política en planta y cuentas con giros en descubierto, serían solo alguno de los problemas a los que se enfrenta.

El intendente relató que luego de asumir el 11 de diciembre, se encontró con un “desorden total”, tanto desde la perspectiva administrativa como operativa. “La Municipalidad se halla en un estado lamentable”, disparó.

Borelli aseguró que se vio la necesidad de solicitar la apertura de nuevas cuentas corrientes en estaciones de servicio, para “al menos reiniciar las operaciones de manera adecuada y poder brindar los servicios básicos".

Asimismo agregó que se topó con “depósitos llenos de basura y cosas que no se entregaron, que eran para la gente y que quedaron abandonadas, insumos que no se fueron reponiendo con el paso del tiempo, como por ejemplo no había ni un solo foco para hacer reposición de luminarias”, gatilló Borelli.

El manejo del personar también fue objeto de críticas. “Después de perder las elecciones hizo un pase a planta de personal sin ningún procedimiento previo de contrataciones, incumpliendo la ordenanza del 2011 que establece cuál es el procedimiento para los pase a planta y lo hizo en el mes de junio a los pocos días de perder”, agregó.

Según lo indicó, el equipamiento de trabajo también se vio afectado, incluso en situaciones de emergencia, por ejemplo, durante la tormenta del pasado lunes de Navidad que inundó al pueblo.

“Ahí quedó expuesta toda la situación por la cual se viene pasando, ni un canal limpio había, todos obstruidos y sucio, sin maquinaria para hacer la limpieza. La única pala excavadora que tenía el municipio era del coordinador General e hijo de la intendenta, Valentín Sanz, que obviamente se la llevó. En ocho años no se invirtió ni siquiera en una herramienta tan básica como una retroexcavadora”, terminó.