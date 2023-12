Durand Cornejo apuntó contra la Legislatura y su falta de control en la ejecución presupuestaria

Durante su intervención y antes de abstenerse en su voto, el diputado Guillermo Durand Cornejo, cuestionó la necesidad de crear una ley de emergencia para postergar el presupuesto, que ya está contemplado en la normativa.

"La Constitución ya establece claramente esta eventualidad de no poder dar un presupuesto. Está prorrogado de hecho. No veo realmente sentido de hacer una ley de una ley, porque la verdad que no le puedo aplicar un nombre a esto", expresó durante la sesión.

Uno de los puntos que cuestionó fue la falta de efectividad de los presupuestos nacionales y provinciales en los últimos 20 años, descriptos como una especie de “entelequia”, por Cornejo, y leyes que se constituyen como "una expresión de deseo” que carecen de sustancia real, al no poder traducirse siquiera en obras públicas necesarias.

El legislador señaló que la culpa recae en el propio Congreso, que dejó de controlar y autorizar las asignaciones presupuestarias, delegando esta responsabilidad al Ejecutivo.

"Somos los responsables claramente porque la Legislatura es quien debe controlar esto, y no está controlando. Lo que es peor, la Legislatura es la que ha autorizado al Ejecutivo, así como lo autoriza el Congreso de la Nación, a la libre disponibilidad de las partidas", afirmó el diputado.

"Nos autoengañamos y nos automentimos. ¿Para qué? Esto es un verdadero disparate. La ley de ley, pero ¿qué ley de leyes es esto? Esto no es nada. No se controla nada porque debiéramos hacerlo nosotros y no lo hacemos", concluyó el diputado,