“Las verduras del Cofruthos no tienen salmonela", dice el presidente del mercado

En diálogo con Aries, el presidente del Cofruthos (Cooperativa de Provisión y Servicios de Productores y Comerciantes de Frutas, Hortalizas y Afines de Salta), Enrique del Pino, se refirió a los recaudos que se están tomando en medio de la crisis sanitaria por el incremento y contagio de salmonela en Salta.

Según el titular de la cooperativa, la gente no debe preocuparse por la presencia de salmonela en las frutas y verduras del mercado, porque se han tomado medidas para prevenir el contagio. “Hemos estado haciendo los cursos de manipulación de alimento para todo el personal y controles de calidad a los productores que plantan verdura en la zona del Camino a la Isla, que es de donde llega nuestra mercadería”, explicó.

También informó de los controles semanales preventivos que realiza el Senasa (El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) dentro del mercado. “Para que los productos no estén en el suelo, sino sobre tarima, que no tengan restos de tierra, que se traiga verdura que esté limpia. Los papeles que nos han devuelto, dicen que no hay resto de salmonela”, agregó.

“Además dentro de nuestras instituciones hay carteles que recomiendan a la gente que se limpie las manos, que lave bien la verduras antes de servirla y hemos colocado una cámara de desinfección, cuando viene el proveedor de mercadería debe desinfectar la mercadería”, finalizó.