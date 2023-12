El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el martes por el presidente Javier Milei se "llevó adelante de una forma incorrecta, inconsulta" y señaló que parte de su articulado afecta a la producción industrial.

El mandatario se reunió con representantes de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) y aseguró que va a "defender a la producción, a la industria, al campo, a las economías regionales, y vamos a intentar que las medidas que entendemos que no están bien puedan volver atrás".

Tras el encuentro, que tuvo lugar en la casa de Gobierno, Pullaro sostuvo que "esas medidas tienen que venir con un fuerte respaldo y con un fuerte apoyo a los sectores productivos".

Consideró que "Argentina no va a salir adelante si no apuesta a la producción, al campo, a la industria, al comercio, si no apuesta a generar empleo".

Además, se mostró sorprendido por el rumbo de las medidas anunciadas por el Gobierno al señalar que "yo entendía que estas reformas liberales iban a venir con una baja significativa de impuestos y de retenciones, fundamentalmente para el campo y para la industria".

Sin embargo, descubrió que "hoy, en lugar de eso, estamos viendo preocupación de las economías regionales, incertidumbre".

"A nuestro criterio el DNU se llevó adelante de una forma incorrecta, inconsulta", dijo Pullaro, para agregar que "tal vez se podría haber dialogado mucho más con las instituciones y entidades de la producción, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados y con los partidos políticos".

De todos modos, el mandatario santafesino rescató aspectos que consideró positivos del DNU anunciado por el presidente Milei.

Entre ellos, enumeró que "no se pueda bloquear una empresa, como en este momento está sucediendo con Sancor" y consideró que "es correcto que no se pueda bloquear un puerto, como se ha bloqueado 45 días un puerto de la provincia, porque eso afecta al sistema productivo".

También dijo que "es correcto que haya incentivos a la producción, que se piense en una reforma laboral o que haya servicios esenciales".

Por su parte, el titular de Fisfe, Javier Martín, destacó que "fue una reunión muy productiva donde tocamos los temas de coyuntura que nos preocupan hoy como la realidad de la industria santafesina y los problemas que estamos teniendo con algunas situaciones derivadas del orden nacional, fundamentalmente con el tema de importaciones".

"También tratamos temas para construir juntos una política industrial y productiva para la provincia de Santa Fe para los próximos cuatro años y cómo trabajar en conjunto, para definir y delinear políticas de Estado que propongan al desarrollo de nuestras regiones", concluyó.

Télam