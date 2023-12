Las 20 mejores series de TV de todos los tiempos, del blanco y negro al streaming

En un contexto de balance audiovisual, la revista Variety realizó una lista de las 100 mejores de todos los tiempos.

Y, sobre esa impecable selección armada con la mirada y el criterio de su personal estable y colaboradores, vamos con las 20 que fueron o son fenómeno también en la Argentina. De todos modos siempre resulta bueno aclarar eso de que sobre gustos no hay nada escrito. O sí. Acá va:

1) Yo amo a Lucy

1951-57 (CBS)

Cayendo en una bañera de uvas. Metiéndose chocolates en la boca. O rogando para actuar en el club. No es necesario haber visto “I Love Lucy” recientemente para poder evocar, instantáneamente, la imagen de su heroína con cara de goma yendo a cualquier lugar para reírse.

Pero Lucille Ball no era sólo una artista. Como copropietaria de Desilu Studios (con su marido y coprotagonista Desi Arnaz), ella era una potencia de la industria del entretenimiento en una época en la que las puertas no estaban abiertas a las mujeres.

Y usó ese poder para convertir a Lucy Ricardo en una mujer común y corriente maníacamente intensificada, respondiendo a desaires, decepciones y reveses muy reales con un aullido. Muchos programas han intentado capturar lo que elevó a Yo amo a Lucy, pero hubo cierta alineación alquímica entre Ball, Arnaz, sus escritores y la televisión de los viejos tiempos que hizo que ese programa llegara hasta el día de hoy. Con vigencia y gracia.

2) Los Soprano

1999-2007 (HBO)

En el podio indiscutido de los dramas. Cuando Tony, el depresivo jefe de la mafia interpretado por James Gandolfini, entró en la oficina de la psicoterapeuta de Nueva Jersey, la Dra. Melfi (Lorraine Bracco), inició el extenso estudio televisivo sobre la masculinidad inconformista en crisis, una modalidad que elevaría el techo creativo del medio y definiría su escalón superior para décadas por venir.

El creador David Chase se basó en su propia educación en Garden State, así como en epopeyas de la mafia como El Padrino, para ofrecer su visión de la asimilación, el declive estadounidense y la dinámica familiar freudiana. Las vidas personales y profesionales entrelazadas de Tony forman un tapiz de disfunción: la profunda negación de su esposa, Carmela (Edie Falco); la persistente necesidad emocional de su madre, Livia (Nancy Marchand); y un montón de patéticos fracasos, desde su sobrino Christopher (Michael Imperioli) hasta su verdadero hijo, AJ (Robert Iler).

La mezcla de banalidad y brutalidad en un padre suburbano que asesina a un hombre durante la gira universitaria de su hija tocó algo profundo en el subconsciente de muchos.

3) Los Simpson

Desde 1989 (varias pantallas)

Ningún programa ha tenido más impacto en la comedia (animada o de acción real) que la creación de Matt Groening, que se originó como segmento, pero se convirtió en posiblemente el programa animado más exitoso en la historia de la televisión. Los Simpson aumentaron el ritmo y el metabolismo de la comedia con rápidos flashbacks cómicos y cortes imaginarios absurdos, y sus interpretaciones marcadamente satíricas de la cultura popular ayudaron a cristalizar la sensibilidad de múltiples generaciones de espectadores.

4) Breaking Bad

2008-13 (AMC)

No es sólo que el descenso de Walter White de Bryan Cranston de profesor de química insatisfecho en la escuela secundaria a capo de la metanfetamina del suroeste sea uno de los logros verdaderamente impresionantes de la era Peak TV. Es que, en muchos sentidos, esta serie ejemplifica la cima de esa época: el estilo visual meticulosamente cinematográfico, los astutos cambios de tono de la escritura, la colisión de la domesticidad cotidiana con la violencia criminal despiadada...

Incluso la transformación del programa de favorito del cable básico a sensación nacional una vez que estuvo disponible Netflix personifica la cultura televisiva de su momento. Breaking Bad fue tan adictivamente genial que sus creadores, incluido el creador Vince Gilligan, no pudieron dejarlo y ampliaron la historia con el excelente spin-of, Better Call Saul. Tomando prestado el discurso más famoso de Walt, éste fue el espectáculo que llamó la atención.

5) Sex and the City

1998-2004 (HBO)

¿Un homenaje a la amistad en medio de la Gran Manzana? ¿Un romance cuyos protagonistas no son amantes potenciales, sino mejores amigos? ¿Un estudio de carácter emocionalmente oscuro de una mujer que entiende todo menos sus propios deseos?

Sex and the City sigue entre nosotros, en la forma alterada del reinicio, con And Just Like That. Desde modelos de gran tamaño hasta la encantadora actuación central de Sarah Jessica Parker, la franquicia ha mantenido a sus fanáticos. Pero su serie original merece una mención especial por su dominio de un tono engañosamente cambiante y por su equilibrio.

Cada una de las cuatro mujeres experimenta reveses en el camino hacia lo que Carrie Bradshaw alguna vez llamó “el amor verdadero”. Y esos desafíos fueron representados con una pureza de emoción, una voluntad abierta y nada cínica de hablar sobre asuntos del corazón que todavía resuenan hoy.

6) Seinfeld

1989-1998 (NBC)

Seinfeld fue un brillante escaparate de la sensibilidad de los creadores Larry David y Jerry Seinfeld. Pero su golpe maestro, y la razón por la que ha sobrevivido, fue la construcción de un mundo. El Manhattan de Jerry Seinfeld es más grande que su edificio de apartamentos o las interacciones que tiene con sus tres mejores amigos; cada día es una colisión con petulantes propietarios de pequeñas empresas, intereses amorosos con expectativas extravagantes, una industria del entretenimiento extraña y exigente y costumbres sociales que Jerry se siente obligado a deconstruir.

No es de extrañar que la serie fuera, en su apogeo, una máquina generadora de eslógans: pocos programas eran tan hábiles en hablar, con confianza, en un lenguaje enteramente diseñado por sus propios creadores, y confiar en que el público permanecería en el camino.

7) Raíces

1977 (ABC)

Existen pocos ejemplos más potentes del poder de la televisión que Raíces. Basada en la majestuosa novela de Alex Haley, los ocho episodios de esta miniserie siguieron a una familia antes de que se convirtiera en estadounidense por la fuerza. Kunta Kinte (interpretado en diferentes edades por LeVar Burton y John Amos) es secuestrado en Gambia y vendido como esclavo.

8) Succession

2018-23 (HBO)

Es difícil saber por dónde empezar cuando se elogia esta serie. Está el retrato preciso del creador Jesse Armstrong sobre los personajes de la familia Roy, junto con los buitres que vuelan a su alrededor.

Están los deslumbrantes actores que componen la familia (y la compañía) del drama de HBO ganador de una infinidad de premios, cada uno de los cuales brilló intensamente a lo largo de las cuatro temporadas shakesperianas profundas, hilarantes, trágicas y estresantes del programa. Hubo momentos de alegría en los que la serie parecía una comedia, pero con la misma rapidez, Succession podría convertirse en el programa más triste que jamás hayas visto. Probablemente Armstrong lo terminó en el momento adecuado, pero más de uno se debe haber quedado con ganas de más.

Una exquisita pintura sobre el poder, las ambiciones, las lealtades y traiciones familiares.

9) Game of Thrones

2011-19 (HBO)

No hubo programa de televisión más grande en la década de 2010 que la adaptación de HBO de las novelas de fantasía épicas de George RR Martin. Creada por David Benioff y DB Weiss, la epopeya de fantasía llevó a los espectadores al despiadado mundo de mitos, leyendas, familias en guerra y dragones mágicos.

Fue una tarea enorme y una hazaña: a pesar de su final relativamente monótono, Game of Thrones redefinió la televisión con sus representaciones de violencia, sexo y sangre, y con su evaluación franca de lo que se necesita para gobernar. La serie examinó el ansia universal de poder y, dentro de su espectáculo, dibujó retratos complejos de las personas que destrozarían el mundo para tener la oportunidad de sentarse en lo alto del codiciado Trono de Hierro.

10) Veep

2012-19 (HBO)

Aguda, impactante y trepidantemente oscura, esta serie comenzó su camino como una comedia sobre el devenir de la vicepresidencia Selina Meyer, interpretada magistralmente por Julia Louis-Dreyfus.

Ex senadora y candidata presidencial, Selina no se siente cómoda en su puesto de segunda al mando de una nación. Su relación con el presidente es tensa, y ella siente que su rol está relegado a la hora de las importantes decisiones políticas.

Divorciada y madre de una hija, Selina se come la serie, humanizando y deshumanizando permanentemente el poder. Y, de paso, brilla Julia Louis-Dreyfus en un papel que le valió infinidad de premios.

11) Twin Peaks

1990-91/2017 (ABC)

David Lynch ha dicho que el icónico Black Lodge (cortinas rojas, piso en zigzag, gigante misterioso) se le ocurrió en una visión mientras apoyaba los brazos en el techo de su automóvil.

La trama transcurre en el pueblo ficticio que da nombre a la serie, ubicado en el noreste del estado de Washington. Cuenta la historia del agente del F.B.I. Dale Cooper, que es enviado a ese pueblo para investigar el asesinato de la popular y respetada estudiante de secundaria Laura Palmer. La serie está protagonizada por Kyle MacLachlan y no da respiro. Una serie sin baches y con un nutrido abanico de recursos narrativos y estéticos.

12) Friends

1994-2004 (NBC)

Hay muy pocas series, sea del género que sea, que estén protagonizadas por más de dos o tres personajes principales. En el caso de Friends, los seis ingredientes perfectos formaron una comida que aún se devora en el streaming, dos décadas después de su final. Un divino canto a la amistad.

Todos los personajes y los actores que los interpretan podrían haber protagonizado un espectáculo por sí solos: la nerviosa Mónica de Courteney Cox o la malcriada Rachel de Jennifer Aniston; la espacial Phoebe de Lisa Kudrow o el sensual, estúpido pero adorable Joey de Matt LeBlanc; el sarcástico Chandler de Matthew Perry (el actor que murió hace cuatro meses) o el inteligente y cursi Ross de David Schwimmer.

En cambio, se creó una verdadera comedia de situación y se convirtió en comedia de oro. A la generación Z incluso le ha encantado (si no, vean las camisetas “vintage” recortadas con el logo que se venden en H&M). Y hoy, sus capítulos son devorados ya sea en alguna plataforma o en los rescates de YouTube.

13) Lost

2004-2010 (ABC)

¿Quiénes son los Otros? ¿De dónde vino ese oso polar? Sí, Lost enganchó a decenas de millones con tentadoras preguntas misteriosas como éstas. Y, sí, muchas de las respuestas que los showrunners Damon Lindelof y Carlton Cuse finalmente brindan no están a la altura de ese fervor.

Pero lo que hizo que el programa fuera vibrante fueron sus personajes: Hurley (Jorge García) y Sayid (Naveen Andrews), Juliet (Elizabeth Mitchell) y Sawyer (Josh Holloway), Sun (Yunjin Kim) y Jin (Daniel Dae Kim), Locke (Terry O'Quinn) y Ben (Michael Emerson), todos se esfuerzan por dar sentido a sus circunstancias en medio de una aventura expansiva, trepidante y fabulosamente extraña.

Fue un producto difícil de definir narrativamente, pero entre sus personajes y, sí, esas malditas preguntas , Lost atrajo a su audiencia como ningún otro, de la mano de inquietas teorías de fanáticos, que domina cómo muchos de nosotros experimentamos la adicción a determinadas series.

14) ER emergencia

1994-2009 (NBC)

Creada por Michael Crichton y con John Wells como productor ejecutivo, ER fue un drama médico con una dosis de adrenalina. Sí, ya había habido programas médicos, pero esta serie, con ese mágico elenco original (George Clooney, Julianna Margulies, Eriq La Salle, Noah Wyle, Anthony Edwards y Sherry Stringfield) hizo que la acción saltara de la pantalla.

El elenco cambió muchas veces a lo largo de sus 15 temporadas, pero la esencia no se modificó: y a poco logró que los términos médicos pasaran a ser parte del lenguaje coloquial. Y sus casos lograban empatizar, diluyendo por momentos la línea entre ficción y realidad.

15) The Office

2005-2013

Nueve temporadas de un compilado de humor negro y absurdo. La trama le corre el velo a una oficina regional de venta de papel radicada en la localidad de Scranton, en Pensilvania (Estados Unidos). Adaptada a partir de la serie británica del mismo nombre (creada por el gran Ricky Gervais), se estrenó en la cadena de televisión estadounidense National Broadcasting Company (NBC) el 24 de marzo de 2005.

Aunque se trata de una ficción, la grabación adopta el formato de falso documental, en el sentido de que los actores a veces miran a cámara y se animan a comentar escenas. Enorme trabajo actoral de Steve Carell.

16) El show de Dick Van Dyke

1961-1966

Los programas de televisión sobre programas de televisión han sido siempre un recurso popular. Hace más de 60 años, The Dick Van Dyke Show encontró una manera de equilibrar una comedia en el lugar de trabajo con una dinámica familiar con gran efecto. Fue una gran comedia de situación.

La serie, que finalmente ganó 15 premios Emmy, obtuvo elogios de público y prensa por sus frases ingeniosas y sus premisas, muchas de las cuales siguen estando clasificadas como algunos de los episodios más memorables de la televisión.

17) Six Feet Under

2001-2005 (HBO)

Cinco temporadas de televisión excepcional. La serie del creador Alan Ball sigue la vida de la familia Fisher, que opera una funeraria, y a su entorno inmediato, mientras explora tanto lo profundo como lo mundano de la muerte.

Si bien tiene un final fuera de registro, que no vale la pena spoilear, el relato toma un envión en los primeros minutos de la primera temporada y no afloja nunca, sin miedo a bucear en el dolor y a derribar cierta comodidad de los lugares comunes.

18) Orange is the New Black

2013-2019 (Netflix)

La creadora Jenji Kohan describió su drama carcelario de Netflix como un “caballo de Troya”, refiriéndose a cómo la yuppie blanca de Brooklyn Piper (Taylor Schilling) sirve como introducción a un extenso elenco de reclusos negros, queer, hispanos, trans y de clase trabajadora cuando está condenada por un cargo de tráfico de drogas.

Junto con House of Cards, Orange Is the New Black abrió la puerta a la siguiente década de innovación formal y expansión de la industria, pero es Orange la que perdura como la serie mejor y más influyente.

19) Grey's Anatomy

Desde el 2005

A lo largo de sus 19 temporadas, esta serie ha sido muchas cosas. En este punto, se podría decir que es una telenovela agradable y bien interpretada en horario estelar (en TV tradicional iba en el prime time, luego llegó al streaming) que gira en torno a un hospital de Seattle. Pero cuando el programa creado por Shonda Rhimes se estrenó en ABC, fue radical y cambió tanto la televisión como la cultura pop.

Rhimes simplemente mostró el mundo tal como es, donde las personas de color o quienes quieran pueden ser médicos brillantes sin tanto prejuicio ni culpa y las mujeres ambiciosas pueden disfrutar del sexo sin dar tantas explicaciones como personajes de otras series. Siempre en torno a la vida de la cirujana Meredith Grey (Ellen Pompeo), la ficción se convirtió instantáneamente en un fenómeno y también presentó a Rhimes como una creadora revolucionaria.

20) Dallas

1978-91/2012-2014 (CBS/TNT)

Cuenta las turbulentas relaciones de los Ewing, una familia multimillonaria, poderosa y muy influyente del el estado de Texas. El escenario principal del relato es el negocio del petróleo, y en segundo plano, el negocio ganadero a través de su rancho Southfork, en el que vivían los personajes centrales, cercano a la ciudad de Dallas (Texas, Estados Unidos). Fue una de las series más vendidas a todo el mundo y doblada a más de 30 idiomas.

Clarín