La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto que modifica actualiza la cantidad de unidades tributarias aplicables a los trámites mineros que se realizan ante la Secretaría de Minería y Energía y el Juzgado de Minas.

El Senador por La Caldera Miguel Calabró consideró que la iniciativa “tiene argumento suficiente para ser considerado” señalando que actualmente por una explotación de cantera sólo se abonan $1.000.

“La última actualización fue hace más de 20 años, entonces entendemos que la minería en Salta debe servir para el desarrollo integral, local, de toda la provincia. Y la contraprestación que se da ante este cobro es que todos los salteños estemos tranquilos porque hay diferentes inspecciones en las diferentes etapas sobre el cuidado del ambiente, o qué minerales potencialmente se piensan extraer para después tener una claridad acerca del proyecto final de inversión”, expresó.

Calabró señaló que según un informe, la minería generó 5.000 puestos de trabajo directo y que la superficie cubierta con propiedad minera creció un 150% en la provincia producto de una política de Estado que podría permitir “no depender tanto de los recursos de Nación”.

“A esta Cámara no la van a correr con la seguridad jurídica y que si le vamos cambiando algunas cosas los inversores se asustan y se van, porque entendemos que la situación del país, y a menos de 24 horas de este anuncio que hiciera el Presidente, que nos dejó muy golpeados, entendemos que Salta tiene una posibilidad histórica, no sé si para llegar a ser autosustentable, pero sí para tener recursos genuinos y no depender tanto de los cada vez menos recursos que nos va a mandar Nación, lamentablemente lo digo, es un dato de la realidad”, manifestó.