Cuba publicó una "lista negra" de acusados por terrorismo

Cuba publicó por primera vez una "lista negra" de personas y entidades extranjeras a las que acusa de participar en actos terroristas contra el Estado, incluidos influencers y veteranos disidentes que residen en Estados Unidos, entre ellos un candidato a la alcaldía de Miami.

La lista identifica a 61 personas y 20 entidades por su presunta participación en la promoción o planificación de "actos de terrorismo" y se publica apenas días después de que Estados Unidos dijera en un informe que La Habana "concede puerto seguro a terroristas", cargo que el gobierno cubano rechazó.

La lista de Cuba, publicada este jueves en la Gaceta Oficial, alude a la participación de decenas de personas en ataques con bombas a hoteles, planes para fomentar disturbios e intentos de asesinato contra el fallecido ex líder Fidel Castro en hechos que tienen más de 30 años.

Entre los casos más recientes se incluye al influencer Alexander Otaola, quien está postulando para alcalde y que está acusado en un caso de 2021 de "promover la agresión armada a Cuba" por las autoridades del gobierno de la isla. "Jamás he promovido la agresión armada, jamás he pedido que hagan actos violentos contra funcionarios públicos", dijo el jueves en las redes sociales. "Formar parte de listas con nombres (...) es un honor. Es el diploma más grande que me pueden dar", añadió.

El gobierno del presidente Joe Biden retrocedió parcialmente el año pasado en algunas restricciones de la era del ex mandatario Donald Trump sobre las remesas y los viajes a la isla e intensificó el procesamiento de visas de inmigrante para los cubanos que buscan viajar a Estados Unidos.

Sin embargo, Biden no cedió en gran parte de las sanciones de Trump, un republicano que situó nuevamente a Cuba en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo antes de dejar su cargo en enero de 2021, lo que provocó nuevas y severas sanciones contra la isla caribeña.