La iniciativa para adherir al “Día de la Juventud”, despertó cruces entre diputados

El proyecto de ley que propone adherir a la normativa Nacional 27.002 para instituir el 16 de septiembre de cada año como “Día de la Juventud”, en conmemoración de la denominada Noche de los Lápices, despertó cruce entre los diputados con varios discursos calados en política.

La Diputada Sofía Sierra se mostró en contra del proyecto advirtiendo que existe un día internacional de la Juventud y que “en nuestro calendario hay un feriado nacional para recordar y para reflexionar sobre momentos que no queremos que vuelvan nunca más a nuestro país”.

“Esta ley, a nivel nacional, fue aprobada hace 10 años y no veo realmente cuál es la necesidad de volver a poner en una agenda legislativa provincial este tema. Yo no voy a ser parte de esto que busca volver a revolver el pasado con el objetivo de usar a la historia como algo político y mucho menos voy a alentar este tipo de proyectos para los jóvenes porque ellos realmente tienen otras necesidades”, manifestó.

Sierra señaló que, según una encuentra de Google, los temas de interés de las juventudes son seguridad, educación, infraestructura, generación de empleo, autismo, censo de personas con discapacidad, políticas económicas, empleo joven, conectividad, inteligencia artificial, entre otros. “Nadie me habla del pasado. Los jóvenes hablan del futuro”, dijo.

A su tiempo el diputado de La Caldera Luis Mendaña se mostró a favor del proyecto y destacó el trabajo de la Agencia Provincial de la Juventud en Salta.

“Tienen varias actividades, varios programas, se circunscribe a jóvenes de entre 16 y 35 años, todo esto con presupuestos provinciales”, indicó enumerando iniciativas que trabajan sobre capacitaciones en búsqueda del primer trabajo, formación de emprendedores jóvenes, actividades en los secundarios para crear centros de estudiantes, inclusión en política, fomento cultural y deportivo, entre otros.

“Hay un estado provincial presente en la generación de acciones, en concordancia con lo que reclaman los jóvenes”, expresó.

Por su parte, el diputado Sergio Oliva consideró que la fecha instituida en la ley nacional implica “inversión en conocimiento para que esto no vuelva a suceder”.

“Como docente de secundaria la verdad que es triste y me duele bastante que hayan hablado y dicho de que a los jóvenes no les interesa la historia. Creo que a partir de la historia los jóvenes deben marcar su futuro para adelante. Si no hay historia no hay futuro”, señaló

La diputada por Rosario de Lerma Griselda Galleguillos se mostró en contra del proyecto considerando innecesaria la adhesión y recurrió al discurso anti-casta.

“Nosotros tenemos que escuchar a los jóvenes que en su gran mayoría, decidieron un cambio genuino en nuestro país porque están cansados de las viejas mañas de los políticos. Es triste escuchar que tenemos tantos jóvenes que se recibieron y no tienen trabajo. ¿Y saben por quiénes están cubiertos los cargos administrativos públicos? Ya se imaginan, están cubiertos por los familiares de los políticos, por los amigos de los políticos, por los punteros políticos y por los amantes de los políticos”, expresó.

La exposición de Galleguillos generó el enojo de su par Patricia Hucena quien criticó las opiniones que “mezclan peras con manzanas”.

“He escuchado opiniones vertidas en donde, con mucho carecimiento, mezclan peras con manzanas, a un proyecto trascendental de la historia argentina. Es lamentable escuchar esto, cuando se debe dar el ejemplo de esta Cámara Legislativa a la importancia sufrida de aquella noche histórica, y hoy mezclan y confunden y hablan con una cuestión política de fondo los que dicen que vienen a esta Legislatura a debatir dentro del marco del conocimiento, hasta he escuchado mencionar las palabras amantes”, reprochó.

Hucena señaló que el fundamento de la adhesión a la ley nacional, radica en incorporar la fecha al calendario escolar provincial “para que implemente actividades tendientes a difundir a los alumnos el conocimiento, el significado de esta conmemoración que muchos de los jóvenes la desconocen”.

“No se aprovechen de la juventud, el tema de la casta política y de los nuevos que llegaron al gobierno que dicen impartir ideas y fundamentos y prácticas distintas, que está bueno que sea así, pero cuidemos el vocabulario en esta legislatura” dijo y advirtió que el proyecto “no requiere de presupuesto sino de una decisión política fundada en nuestra patria para que cada uno sepa elegir dignamente sus posibilidades, tenemos el deber de trabajar en ese desarrollo hacia la política educativa”.

El diputado Germán Rallé criticó las “mezquindades políticas” y advirtió sobre una “contra voz que no quiere esta ley salga, si no esta ley debería haberse tratado sin ningún impedimento por técnica legislativa”.

“Determinar un día de la juventud es decirle que nosotros lo tenemos presente, que nosotros creemos en ellos, que nosotros los admiramos a ellos, que nosotros sentimos que ellos debe ser no solo el futuro sino que son el hoy y que son los pilares de la patria” expresó.

Y agregó: “¿Queremos hacer esta ley? ¿Por qué queremos adherir? ¿Cuál es la técnica parlamentaria? Mire, mire qué pequeño que es el pensamiento y la mezquindad en no darnos cuenta que este tiene un sentido mucho más fuerte que poner un día de la juventud”.

El diputado del bloque Ahora Partía Roque Cornejo, insistió en que “no hace falta la adhesión, técnicamente y legislativamente, a la ley nacional” y propuso “aprovechar este espacio para promover el día de la juventud salteña, el 2 de mayo, el día que falleció el soldado argentino más joven en la Guerra de Malvinas, con 16 años, el soldado Mario Vilca Condorí”.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Laura Cartuccia rechazó el petitorio del bloque Ahora Patria por lo que la cámara votó –y posteriormente aprobó- el proyecto de adhesión original.