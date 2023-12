Dura advertencia de la CGT y organizaciones piqueteras a Milei

"Esta unidad que se está dando en este acto, en este salón histórico de la CGT, es el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder quitándonos los derechos no sólo a los trabajadores organizados sino todos los progresos que han obtenido", manifestó Moyano, primer orador del encuentro.

Sobre el escenario lo acompañaron Alejandro "Peluca" Gramajo, nuevo secretario general de la UTEP; Esteban "Gringo" Castro, la autoridad saliente; Héctor Daer, de la CGT; y Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA.

Desde abajo, en tanto, lo seguían de cerca Juan Grabois (referente de CTEP) y Fernando "Chino" Navarro y Emilio Pérsico (Movimiento Evita), que conformaron en 2019 la UTEP. Al lado del ex precandidato presidencial de Unión por la Patria estuvo Andrés "Cuervo" Larroque, funcionario del gobierno de Axel Kicillof y ex jefe de La Cámpora. Y cerca se ubicaron Raquel "Kelly" Olmos, ministra de Trabajo de la Nación, y Walter Correa, su par bonaerense.

"Hace ocho años estábamos en la calle cuando el macrismo empezaba a llevar una ley de reforma laboral, en contra de los trabajadores. Fuimos los primeros en salir a la calle", recordó Moyano.

A seis días de la asunción de Milei, continuó: "Lamentablemente, se repite la historia, no sólo el macrismo nos vuelve a gobernar sino que lo que más nos duele es que el menemismo, que pensábamos desterrado, lleva adelante las políticas contra los trabajadores".

En ese sentido, el camionero añadió: "Cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores, vamos a ser los primeros en estar en la calle, como lo hicimos en 2016 y 2017".

Moyano también lanzó un cuestionamiento a los “trabajadores” que votaron a Milei. “Muchas veces nos da bronca que muchos compañeros laburantes, incluso muchos compañeros de ustedes”, deslizó mirando al auditorio de referentes sociales, “hayan votado a este personaje que diciendo todo lo que iba a hacer fue lamentablemente votado por la mayorpia de los argentinos”.

“Eso lo respetamos”, siguió, antes de reafirmar la advertencia: "Pero nosotros también fuimos elegidos en cada organización sindical, social, por los trabajadores para defender a los que representamos".

A su turno, Hugo Yasky (CTA) agradeció a Castro por su desempeño y bromeó con el apodo de su reemplazante. "Ahora tenemos un Peluca de este lado, un Peluca bueno", dijo confrontando, con humor, con Milei.

Anticipó "un momento muy difícil", pero aseguró que la unidad crece "se podrá derrotar este intento de someter a la Argentina, saquear sus recursos, avanzar sobre sus empresas y generar un modelo que no dé oportunidades a los pobres de dejar de ser pobres". También llamó a convocar a empresarios. Y concluyó: "No nos derrotaron en situaciones mucho peores que esta. No nos pusieron de rodillas. No nos van a poner de rodillas ahora".

Luego tomó el micrófono Héctor Daer. "Que estén asumiendo el recambio de autoridades en esta casa y que estén presentes todos los dirigentes de la CGT marca a las claras que es una falacia a las que nos quieren mandar permanentemente que hay quienes tienen privilegios, por estar en la formalidad y tener un convenio, y hay quienes son los perjudicados por esos privilegios. Hoy estamos juntos ratificando que no es un tema de derechos laborales", manifestó Daer.

Y cuestionó a Mauricio Macri, aliado de Milei: "Estamos acá para sacar la careta que se quieren poner en la discusión sobre el futuro de las relaciones contractuales del trabajo. Esta aparición rutilante de Macri tiene que ver con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales".

Por su parte, Carlos Acuña, secretario general de la CGT, se expresó con una carta: "Una sociedad cegada por el individualismo y que parece elegir caras graciosas y no doctrinas, ese populismo que muchos ignorantes critican se constituye en la verdadera luz de esperanza de los sectores postergados".

Antes del acto, en tanto, Alejando "Peluca" Gramajo -nuevo secretario general de la UTEP- lanzó un mensaje en la misma dirección: "Si avanzan en un modelo de quita de derechos, en un ajuste muy brutal, inevitablemente iremos a una situación de conflicto social. El país está en una situación muy crítica, en especial por la inflación, y en caso de que el nuevo gobierno avance en ese modelo va a ser una situación muy difícil".

El acto se llevó a cabo en el histórico Salón Felipe Vallese de la CGT, en la calle Azopardo 802. Se trata de un fuerte gesto de acercamiento entre el movimiento social piquetero y la central obrera.

“Para nosotros es estratégica la unidad del movimiento obrero, premisa de nuestro sector, nos reconocemos como trabajadores de la economía popular y construimos institucionalidad en relación a eso", explicó Gramajo en diálogo con FM Delta.

"Tras una masiva elección nacional de la UTEP se presentarán las autoridades elegidas en más de 500 lugares de votación en todo el país, con la participación histórica de más de un 60% del padrón", destacaron los organizadores en el anuncio del acto de asunción.

Gramajo también remarcó que aún no tuvieron comunicación con Sandra Petovello, la futura ministra de Capital Humano del gobierno de Milei. Adelantó que esperará a que se concreten ambas asunciones para intentar un primer acercamiento.

"Haremos nuestros planteos, como el salario esencial complementario, unidades productivas, alimentos y urbanización de 5.500 barrios populares", adelantó sobre los pedidos que pondrán sobre la mesa.

El mensaje a los gobernadores: “Vamos a ver qué hacen cuando nos empiecen a apretar”

Pablo Moyano, ya en la parte final de su discurso, puso el foco en los gobernadores peronistas y en la actitud que tendrán con el gobierno de Javier Milei.

“Se está hablando de una ley ómnibus, que hace mucho que no escuchaba, que serán unas 80 leyes. Muchas son para cagarnos a los laburantes”, comenzó ese tramo el líder camioneros.

“Hay que hablar con los gobernadores. ¿Qué van a hacer el día que se traen las leyes en contra de los trabajadores?”, puntualizó Moyano.

Y añadió: “Esos gobernadores que llegan a sus gobernaciones cantando la Marcha peronista, poniendo cuadros de Perón y Evita, vamos a ver qué hacen cuando nos empiecen a apretar desde el Gobierno nacional, si están con los trabajadores o están con los empresarios”.

Por lo pronto, cerró su intervención con un regreso a la advertencia que predominó en sus palabras sobre la actitud que tomarán las organizaciones sociales y la CGT: “Seguramente nos vamos a ver en la calle cuando empiecen a sacar leyes o proyectos en contra de los laburantes”.

Clarín