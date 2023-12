Le robaron a un periodista salteño y advierte el modus operandi

En la noche del pasado viernes, alrededor de las 23:15 horas, el periodista y productor Víctor Languasco fue víctima de un robo mientras participaba en un ensayo en la zona; le sustrajeron cerca de 3.500 dólares y llama a los propietarios de un vehículo en particular a extremar cuidados.

En comuniciáción con Aries, Víctor Languasco contó el incidente ocurrió en la intersección de las calles O’Higgins y Uruguay, en cercanías de la segunda rotonda de Tres Cerritos, cuando dejó su auto auto Renault Sandero estacionado y con la alarma encendida.

Según su relato, al regresar a su vehículo blanco modelo 2018, descubrió que la alarma estaba activada, pero sus pertenencias, valuadas en alrededor de 3.500 dólares, habían sido sustraídas del baúl.

Entre los objetos robados se encontraban una mochila con una notebook Mac, iPad, auriculares inalámbricos, lentes de sol, micrófonos, un bolso de gimnasio y un pequeño estuche con otros objetos.

El periodista, señaló que este tipo de incidentes no sería aislado, ya que una profesional del sector farmacéutico también fue víctima de un robo cercano al Hospital San Bernardo, con este mismo vehículo. Languasco apuntó a que el perpetrador habría utilizado un inhibidor de alarma, que funcionaría exclusivamente con autos de esta marca "desde el 2018 a esta parte", por lo que ya habría un modus operandi.

También agradeció a algunos vecinos de la zona, así como a bares cercanos que colaboraron proporcionando imágenes de sus cámaras personales, ya que en la intersección donde sufrió el robo no hay, mientras avanzan las investigaciones para tratar de dar con los ladrones.

El periodista expresó su preocupación no solo por la pérdida económica, sino también por la vulneración de su privacidad, “Lo hago personal para que se extienda porque me sentí violado, realmente con tanto que detesto la violencia de género y por eso trato de combatirla, yo me sentí impotente con toda la situación”, reflexionó.

Todavía no descarta tomar acciones en contra de la concesionaria, “porque no se activó la alarma”, concluyó.