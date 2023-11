Desde la cárcel, Leonardo Cositorto le pidió a Milei que intercerda por un indulto

El director de la estafa piramidal Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le envió un mensaje al presidente electo Javier Milei en el que le pide que interceda por él para poder alcanzar un indulto ya que, según él, no cometió ningún delito y se encuentra detenido injustamente.

Con este audio, Cositorto reclamó por su libertad mientras espera que la fiscal de la causa, Juliana Companys, eleve la causa a juicio. En ese sentido, el coach ontológico le pidió a Milei que revea su situación antes del 4 de abril de 2024. Cabe aclarar que el Presidente solo puede indultar a personas con causas federales y no alguien detenido con prisión preventiva.

“Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”, afirmó Cositorto en el audio dado a conocer por radio El Mundo.

“Lo único que te pido es que entiendas que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto. Porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, expresó el líder de Generación Zoe.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó Cositorto y hasta se postuló para trabajar ad honorem en el lugar que Milei le indique. “Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, aseveró.

Con información de TN.