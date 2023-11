El sentido recuerdo de los hijos de Diego Maradona a tres años de su muerte

Se cumplen tres años desde el día en el que Diego Maradona pasó a la inmortalidad. En este contexto, sus hijos le dedicaron sentidos posteos en sus redes para recordarlo.

En esta oportunidad, Gianinna Maradona compartió fotos que publicaron otros usuarios donde se lo puede ver al 10 pero, también, hizo un pedido especial para su papá. "Justicia por Dios. Préndanle una vela y pidamos esto con fuerza", escribió. En esta sintonía también se sumó Jana, que subió un video pidiendo que se esclarezcan los hechos.

Siguiendo la misma línea, se expresó Dalma. "Dicen que uno vuelve a los lugares donde fue feliz y estoy segura de que nosotras fuimos eso para vos. Más allá de todo, te extraño todos los días de mi vida y te juro que vas a tener la justicia que mereces. Te amo", aseguró.

Quien también le dedicó unas sentidas palabras fue Diego Junior, su hijo mayor. "Recuerdo el silencio, el dolor, el sufrimiento de aquel maldito día. En mi corazón guardo los abrazos, los besos, las caricias que por mucho tiempo no pude tener, los partidos del Napoli juntos y las risas cuando me contabas cosas de tu vida". Y agregó: "Sos eterno, es verdad, pero estas cosas no van a volver y las extraño. Quisiera terminar de sufrir pero ya que hasta que te abrace de nuevo esto no va a parar. Besos al cielo capitán de mis días más felices. Te amo, tu hijo".

Tres años sin Diego Armando Maradona: cómo está la causa por su muerte

El proceso, caratulado como homicidio simple con dolo eventual, tiene a ocho imputados. Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la doctora Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Pelusa transitaba la tercera semana de rehabilitación tras la operación a la que se sometió por un hematoma subdural cuando su corazón dejó de latir. Luego de meses de investigación, tanto John Broyad, fiscal general de San Isidro, como su equipo de trabajo, consideraron que la atención de los profesionales durante la internación domiciliaria en el country fue "deficiente", "temeraria" e "indiferente".

Tras esa determinación, la causa avanzó. ¿La última novedad? Llegó este mes, cuando se definió que los ocho imputados serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 una vez que culmine la etapa de instrucción y recolección de pruebas. El sorteo ocurrió luego de que en octubre los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren le solicitaran al juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Efraín Martínez, que la definición avanzara.

La fecha del juicio oral, avalado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, todavía no fue definida, pero el Ministerio Público Fiscal pidió que se lleve a cabo pronto. La única certeza, por ahora, es que -según Télam- el tribunal estará conformado por la jueza Verónica Di Tomasso y el magistrado Maximiliano Savarino, mientras que el tercer integrante será definido a través de un sorteo.

Olé