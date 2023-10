Torrico cumplió la pena, sale en libertad y pidió que lo custodien hasta la frontera: La jueza recibió amenazas

La Dra. Ada Zunino confesó ser víctima constante de amenazas sobre la libertad que se concederá al asesino de los hermanitos Leguina. No dio fecha de liberación.

En comunicación con Aries, la jueza de Garantías, Ada Zunino se refirió a la liberación de Marcelo Torrico, asesino de los hermanitos Octavio y Melani Leguina, uno de los crímenes más atroces y recordados de la provincia por la alevosía de la ejecución.

Marcelo Torrico tiene una condena firme y todavía la está cumpliendo, pero se aproxima el agotamiento de condena, que según Zunino será el próximo 2024, aunque no precisó detalles de la fecha, porque ambos reciben amenazas constantes.

A pesar de la atrocidad de los asesinatos, por las garantías constitucionales, Torrico estaría habilitado a pedir la libertad condicional desde el año que viene, puesto que es un “beneficio al que tiene derecho”, pero según la magistrada, no la pedirá, porque “necesita un lugar donde pernoctar dentro de la provincia y él entiende que no es bienvenido”, explicó.

En ese sentido expresó que Torrico, en una audiencia junto a su abogado defensor, argumentó porque no se valdrá de este derecho constitucional, pero en caso de quedar en libertad, pidió protección hasta la frontera, porque "teme por su vida".

Además la jueza advirtió que por lo mismo no se le realizó la evaluación psicológica precisa previa, que determinará si puede ser reinsertado en la sociedad, “hay estudios que no se van a realizar porque no pidió la libertad”, dijo Zunino. Sin embargo, el control psicológico- psiquiátrico, se hace permanentemente en el sistema carcelario de manera semestral y anual.

“Las posibilidades que tenga una externación es por agotamiento de penas y no por concesión de algún beneficio particular. Está en condiciones de salir del penal de Villa de las Rosas el año que viene, pero no voy a dar la fecha todavía, porque hay cuestiones de seguridad en el medio. El reciben múltiples amenazas, y yo también, si lo dejaba suelto”, denunció la jueza.

En ese sentido comprendió el enojo y malestar generalizado que devinieron en las amenazas, pero "la gente tiene que entender que ya cumplió la condena”, argumentó.

“Si bien ameritaba que le hubiera cabido una pena más larga o de cumplimiento efectivo, por las circunstancias morales del delito, las víctimas, la modalidad y el resultado, en la Argentina la pena perpetua no existe, entonces a Torrico se le aplicaron 25 años que era la pena máxima que existía en ese momento y se está por agotar”.

Finalmente cuestionó al sistema para evitar estas situaciones y pidió una reforma de las normas penales, y una revisión de todos los delitos y de las figuras penales, para adecuar los castigos a las nuevas formas de crimen y delito.