Octubre García: el rock festeja los 72 años de Charly

Charly. El hombre que en la década del '70 fundó las bandas Sui Generis, Porsuigieco, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. Y sigue haciendo música hasta el día de hoy, aunque con un presente un tanto reservado por cuestiones de salud y de familia. Generalmente, cada 23 de octubre García solía festejar su cumpleaños en los salones del Hotel Faena, que se llenaban de músicos y amigos y en donde la música no paraba de sonar de principio hasta el final. Este año no se sabe si habrá festejos, o si será apenas algo íntimo, en familia, ya que la salud del ídolo no es de lo mejor.

Los últimos acontecimientos a su alrededor (notas hablando de su estado de salud y de un entorno "que no le permite ver a otra gente") hacen que hoy haya aún más expectativa. Pero es poco lo que se sabe. Sólo que Charly está contenido por su familia (su mujer, Mercedes Iñigo; su hermana Josi, su hijo Miguel, más sobrinos) y que, dentro de su estado, lleva una vida lo más normal posible. Y que varios amigos músicos, entre ellos Fito Páez y David Lebón, suelen visitarlo y llamarlo seguido.

Charly García 2023

Se espera un nuevo disco del músico argentino, titulado "La lógica del escorpión", un trabajo que tiene terminado y que quienes lo escucharon y formaron parte de él aseguran que es un "discazo, con al menos cinco o seis hits". Aún sin fecha de salida oficial anunciada, se plantea como el presente musical de Charly.