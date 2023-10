“No me dejes con el corazón vacio sacate una foto conmigo”, el pedido de una salteña a María Becerra

La premiada cantante se prepara para dar su primer show en la provincia, con entradas agotadas. El Estadio Martearena, donde tendrá lugar el espectáculo a partir de las 21 hrs, tiene una capacidad para 32.000 personas.

Los primeros fanáticos comenzaron a agolparse en cercanías al monumento a Güemes desde anoche, luego de que la artista arribara, Becerra se sacó fotos con la gente para esta mañana se espera otro contingente, porque realizará una prueba de sonido cerca del mediodía.

En comunicación con Aries Florencia y Leonardo destacaron la humildad de la “Nena de Argentina”, su música, con la que se identifican y su sentido del humor.

"Mari no me dejes con el corazón vacío, sacáte una foto conmigo", el pedido que le realizan a la ex youtuber.