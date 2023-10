Gauffin: "La situación con los feriantes del Parque San Martín es un fracaso de la actual gestión municipal"

El concejal capitalino y diputado provincial electo, José Gauffin, dijo que las prórrogas no son el camino y que es necesario una solución definitiva”.

Por Aries, el concejal capitalino y diputado provincial electo, José Gauffin se refirió a la situación de los feriantes del Parque San Martín, en el marco de la prórroga que se cumple el 20 de este mes.

“Es una historia larga. No se buscó una solución definitiva y es uno de los grandes fracasos de la actual gestión municipal", dijo Gauffin.

"No sé qué es lo que va a labrar la justicia, porque es muy difícil tomar una decisión desde el punto judicial. Me apena que la Municipalidad no se haya presentado porque es la forma de dialogar. Hay que pensar en el Parque y en los feriantes" cuestionó el concejal.

“Nosotros votamos en contra de la prórroga, porque entendíamos que no podía ser que siguiéramos de prórroga en prórroga y vivir en ese estado de incertidumbre en esas condiciones”, añadió Gauffin. A su vez, dijo que debería haber una oferta de artesanías y un proyecto, para uno de los lugares icónicos de la Capital.

“Es un desafío enorme para el intendente que viene, no puede seguir la situación de prórroga en prórroga, es necesario una solución definitiva”, finalizó Gauffin.