Advierten que “discursos anti-derechos podrían generar un interés legítimo del ciudadano para judicializarlo”

En Hablemos de Política, por Aries, el referente del espacio Memoria y Movilización Social Martín Ávila analizó el contexto electoral a una semana de las Generales, y sostuvo la sensación de que “va a haber un balotaje entre Massa y, probablemente, Milei”.

“Se da esa lucha porque tiene que ver con dos posiciones antagónicas, por el lado de Milei proponen el fin de los derechos, que no haya educación pública y no haya salud pública, que se pague, que no haya subsidios de la luz, del gas, del transporte; y el proyecto de Massa que justamente es lo contrario, trata de tener una visión más social”, expresó.

Ávila consideró que “no solamente no se puede ir para atrás, sino lo que se logró tiene que ir mejorando”, enunciando principios internacionales incorporados en la Constitución Nacional, advirtiendo que “si alguien quisiera ir para atrás con esos derechos, sin duda que generaría un interés legítimo que podría hasta judicializarse”.

“El riesgo de este tipo de discursos, de anti-derechos, no solamente tiene que ver con retroceder en estas cuestiones, sino además con poner en riesgo las cuestiones institucionales, que son basamentos constitucionales del Estado argentino”, manifestó.

En este sentido, el dirigente consideró que “hay que debatir sobre los derechos” y pidió que “los slogans de campaña que se utilizan para redes sociales, no engañen porque mucha gente vota confiado”.

“La situación económica no es la mejor, entonces por supuesto que eso hace que actúen con mucha emoción, con mucho enojo, pero no nos debe llevar eso a, como dice la jerga, pegarse un tiro en la pierna” dijo.