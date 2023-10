Jesica Cirio rompe el silencio por el escándalo de Martín Insaurralde, negó cuentas en Uruguay y se puso a disposición de la justicia

Jesica Cirio habla por primera vez después del escándalo que envolvió a su ex marido, Martín Insaurralde, acusado de enriquecimiento ilícito tras ser fotografiado en un yate de lujo en la costa de Marbella.



"Nunca existió ninguna transferencia a Uruguay", afirmó Jesica Cirio. La modelo negó que existan transferencias a Uruguay y que no tiene cuenta en el vecino país. "Nunca existió transferencia a Uruguay, ni antes. Yo no tengo cuenta en Uruguay", dijo. Consultada sobre si Insaurralde tiene cuentas en ese país, dijo "que responda su abogado".



"Mi economía la manejo yo", dijo Cirio. La modelo ratificó que era ella quien manejaba sus propios gastos. "Siempre tuve independencia, siempre quise tener independencia en las decisiones. Mi economía me la manejaba yo", planteó. Sobre los ingresos de Insaurralde, afirmó que tiene "idea de lo que gana", agregó.





"Jamás hubo un arreglo de este tipo", insistió Cirio sobre el pago una cifra millonaria para su divorcio

Cirio reiteró que "jamás hubo un arreglo" millonario tras el divorcio con Martín Insaurralde y aseguró que sus cuentas están a disposición de la Justicia.

"Estoy a disposición de cualquier organismo con respecto a lo contable". La conductora dijo que no hay nada de su situación económica que la "inquiete" y remarcó que "está a disposición de cualquier organismo" que quiera revisar sus cuentas.

"Una separación no se da sólo por un motivo, se da por un montón de cosas, la relación se va desgastando. No quiero detallar tanto públicamente. Tengo una nena chiquita y quiero desterrar un poco esto, sobre todo lo de ese arreglo millonario que nunca existió", aseguró la modelo.





Jésica Cirio asegura que "es absolutamente mentira" que haya recibido US$ 20 millones de Insaurralde

"Es absolutamente mentira, nunca vi ese dinero", aseguró Cirio cuando en el noticiero de Telefé le preguntaron por la denuncia que da cuenta del supuesto depósito de 20 millones de dólares por un acuerdo de divorcio.



"Antes de conocer a Martín llevaba la misma vida que llevo hoy". La conductora afirmó que antes de conocer a Martín Insaurralde llevaba "la misma vida" que lleva ahora y aseguró que trabaja desde los 10 años.





"Fue una sorpresa ver las fotos". La modelo y conductora afirmó que "fue una sorpresa" ver las fotos de Martín Insaurralde. "Me desayuné con eso y fue bastante fuerte", afirmó en una nota con Telefe.



“¿Qué me duele más? ¿La infidelidad? ¿El origen del dinero? Todo -confesó Cirio-. "Que se expongan situaciones privadas. Más allá de la bronca que yo pueda tener, hay una nena que es chiquita y que mañana va a ver todas estas cosas. El dolor a mí me pasa por todos lados. Por todos los rincones absolutos de mi cuerpo”.