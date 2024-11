Habló el mánager de Colapinto ante las críticas por su encuentro con la China Suárez

El encuentro de Franco Colapinto y la China Suárez en Madrid fue uno de los focos del fin de semana. Del tema se hicieron eco en especial los medios de espectáculo y las revistas del corazón. Pero este lunes el asunto rebotó en el ámbito deportivo debido al contundente descargo que hizo Jamie Campbell-Walter, uno de los mánager del piloto argentino de Williams en la Fórmula 1, harto de las críticas que recibió en las redes sociales de quienes lo acusaron a él y su pareja, María Catarineu, de no haber cuidado a su pupilo.

”Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios”, dijo el ex piloto escocés en su cuenta de X. Él está a cargo de la carrera deportiva del corredor bonaerense desde hace un lustro.

“Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después”, agregó Jamie Campbell-Walter. Cabe recordar que el británico y la española fueron los responsables de conseguirle los sponsors europeos a Colapinto en una época en la que no podían plasmar apoyo económico desde la Argentina.

Asimismo, reconoció: “Todos cometemos errores y él (Franco) aprenderá de ellos”. Luego instó a focalizarse en el próximo fin de semana en el que la Máxima volverá a la acción: “Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen”.

Campbell-Walter y Catarineu siempre se ocuparon de Colapinto desde que comenzaron a trabajar juntos en 2019. En esa primera temporada, su pupilo fue campeón de la Fórmula 4 Española y comenzó a tomar forma el sueño de poder llegar a la F1.

Los contactos, influencias, pero por sobre todo la labor de la pareja sumado al talento del competidor y sus buenos resultados en la Fórmula 3, lograron que pueda ser reclutado por la academia de jóvenes pilotos de Williams en enero de 2023.