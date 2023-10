¿Quién ganó el primer debate presidencial?

Entre los más destacados del debate quedaron Sergio Massa, ministro y candidato, quien defendió su gestión aunque reconoció errores del Gobierno de los que no de todos se hizo cargo por haber asumido el cargo hace poco más de un año. Un sondeo de la consultora Circuitos lo ubica como el vencedor del debate. Por su parte, el libertario Javier Milei dejó atrás algunas dudas que surgían sobre sus posibles reacciones durante el debate, teniendo en cuenta sus vehementes intervención mediáticas. Nada de eso ocurrió esta vez, y su tono más moderado acompañó un discurso centrado principalmente en la economía. Aunque no hizo especial hincapié en su plan dolarizador, mantuvo firmes posturas respecto a lo que son sus propuestas. No dudó incluso en contradecir el número de desaparecidos durante la dictadura militar al asegurar que "no fueron 30.000, fueron 8.753".

En tanto, Patricia Bullrich mostró algunos titubeos, sobre todo cuando tanto Massa como Milei la indagaron sobre cuestiones económicas. Fue más sólida al criticar al kirchnerismo y rechazar ciertas propuestas que impulsa el candidato liberal. Myriam Bregam, la candidata del Frente de Izquierda, no mostró fisuras en sus intervenciones, entró en el juego de los cruces y las chicanas con soltura, y fue firme en las críticas a los modelos económicos que proponen los otros candidatos. Además de reforzar su discurso en materia de derechos humanos, donde confrontó fuertemente con Milei y Bullrich.

Por último, el cordobés Juan Schiaretti estuvo más relegado dado que tanto Massa, Milei y Bullrich se eligieron para centrar el debate en ellos, por ser los tres candidatos más votados en las PASO. Se ocupó de resaltar los logros de su gestión como gobernador.

Ambito