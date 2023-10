La Auditoría General emitirá una resolución antes de que Mimessi termine la gestión

El Colegio de Auditores, a través de la Auditoría General de la Provincia, comenzó a realizar las correspondientes auditorías en aquellos municipios donde se realizará un cambio de gestión a partir del 10 de diciembre, como Tartagal, Pichanal, Salvador Mazza.



El próximo municipio será Rosario de la Frontera.

En caso de Tartagal, su nuevo intendente, Franco Hernández Berni, entre las nutridas críticas que le realizó al intendente saliente, Mario Mimessi, aseguró que no podía acceder a los datos públicos, pese a haberlos solicitado en diversas oportunidades al Ejecutivo.

“Objetivamente digo que la Municipalidad Tartagal puso a su disposición a los funcionarios y me permitió acceder a la información que yo le pedí”, dijo por Aries Maidana, negando lo manifestado por Berni.



Aunque explicó que los datos desprendidos de esa auditoria todavía no se analizaron y que todos los informes estarán listos antes de la transición: “Estamos analizando toda la información patrimonial y financiera con absoluta independencia y objetividad. Yo no emití ningún informe, fui a Tartagal a hacer un relevamiento de la situación. Después hay que ver cuál es el resultado”, cerró.