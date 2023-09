Los Stones lanzaron un nuevo tema con la participación de Lady Gaga y Stevie Wonder

"Sweet Sounds of Heaven”, segundo adelanto del álbum que saldrá a la luz el 20 de octubre, trae la influencia gospel y el linaje de canciones como "You Can't Always Get What You Want" y "Shine a Light".

La legendaria banda británica The Rolling Stones lanzó este jueves "Sweet Sounds of Heaven”, segundo adelanto de su nuevo y esperado álbum "Hackney Diamonds", donde cuenta con los aportes de dos invitados estelares como Lady Gaga y Stevie Wonder.

El álbum, que saldrá a la luz el 20 de octubre y que interrumpe la ausencia de material original desde "A Bigger Bang" (2005), también marca la primera producción sin el baterista y fundador del grupo Charlie Watts.

Tras un primer adelanto titulado "Angry" y un anuncio que recorrió todo el mundo con la noticia de su vuelta a las producciones, The Rolling Stones se despacha con una nueva canción que trae la influencia gospel y el linaje de canciones como "You Can't Always Get What You Want" y "Shine a Light".

Cuenta con una poderosa performance vocal de Lady Gaga y con Stevie Wonder detrás de un Fender Rhodes, un sintetizador Moog y un piano.

La canción fue grabada en los Henson Recording Studios de Los Ángeles, Metropolis Studios de Londres y Sanctuary Studios de Nassau, en Bahamas, y la composición final está compartida con su socio eterno, Keith Richards.

El álbum está integrado por 12 temas, que se irán develando paulatinamente y que fue grabado en varias locaciones alrededor del mundo.