El próximo sábado 31 de mayo, Salta será sede de una jornada literaria imperdible. La reconocida escritora y licenciada en Letras, Agustina Caride, dictará el taller “Bitácora de escritura”, un espacio pensado para quienes escriben, leen o simplemente desean descubrir el proceso detrás de un texto literario.

La actividad, organizada por Silvina Borelli y Agustina Ernst Saravia, se llevará a cabo de 9 a 17 horas en la Sala 5 de la Fundación COPAIPA (Zuviría 291, ciudad de Salta). Durante ocho horas, Caride brindará herramientas clave para la construcción y corrección de relatos, en un formato intensivo que combinará teoría, práctica y momentos de intercambio.

La jornada comenzará con la recepción y acreditación a las 9. Luego se dictará el taller de construcción de relatos, al que le seguirá un Brunch literario con cata de vinos y maridaje con chocolatería fina. Por la tarde, desde las 14, tendrá lugar la segunda parte del taller, enfocada en la corrección de textos.

Caride, autora de obras como “No habrá sino ausencias” y “Donde retumba el silencio” —galardonada con el Premio Clarín de Novela en 2021—, sostiene que este tipo de espacios son útiles tanto para quienes ya escriben como para aquellos que recién comienzan. “La actividad está destinada a toda persona que quiera entender los mecanismos de escritura. A veces uno, como autodidacta, no toma conciencia de lo que hace. A veces sale bien, otras no, y no sabe por qué”, explicó.

Además de su trayectoria como novelista, Caride cuenta con una extensa experiencia como docente y tallerista. En los últimos años ha coordinado espacios literarios en instituciones como la Fundación Fortabat, el Festival Borges, y la Universidad de Palermo. En 2024 y 2025 impulsó una propuesta novedosa: la Maratón Epistolar, un concurso de cartas que unió a personas de todo el país.

El evento también convoca a lectores curiosos, interesados en comprender cómo evoluciona una obra desde su idea inicial hasta su publicación. Para quienes deseen participar, la organización informa que pueden solicitar más detalles al 3874406053 / 3874621839 o por correo electrónico a [email protected].