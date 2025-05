La Costume Institute Gala, conocida como la Met Gala, se celebra este lunes 5 de mayo de 2025 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como cada año, la alfombra roja más esperada del mundo de la moda reunirá a celebridades de primer nivel para una velada de glamour, diseño y cultura. La ceremonia, organizada por Vogue y encabezada por su editora Anna Wintour, promete una noche inolvidable.

La gala no solo marca la apertura de una nueva exposición de moda en el museo, sino que también cumple una función benéfica: hasta ahora, el evento recaudó más de 220 millones de dólares, que se destinan a financiar exposiciones anuales, conservar prendas históricas y adquirir piezas icónicas para el archivo del Costume Institute.

El evento dará inicio a las 19:00 (hora de la Argentina) y se extenderá hasta la medianoche.

Quiénes asistirán a la Met Gala 2025

Anna Wintour estará acompañada por un comité de anfitriones de lujo que incluye a Lewis Hamilton, Doechii, Colman Domingo, Simone Biles, Pharrell Williams, Janelle Monáe y A$AP Rocky. En esta edición, el presidente de honor será LeBron James, al consolidar la fusión entre la moda y otras disciplinas del entretenimiento y el deporte.

Además de estos nombres confirmados, hay una lista de invitados que, aunque no oficial, genera gran expectativa. Entre los posibles asistentes destacan figuras como:

Ariana Grande

Bad Bunny

Kendall Jenner

Zendaya

Tyla

Rihanna

Serena Williams

Lady Gaga

Lana del Rey

Selena Gómez

Demi Moore

Jennifer López

Zoe Saldaña

Naomi Campbell

Rosalía

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2025?

Este año, la temática será “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: Confeccionando el estilo negro), inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009) de Mónica L. Miller. El concepto busca explorar la relación entre moda, poder e identidad en la diáspora negra, a través de la sastrería de alta costura.

El eje creativo se centra en la idea de Tailored for You (“A medida para usted”), lo que anticipa una noche de looks personalizados y cuidadosamente elaborados por los diseñadores más prestigiosos del mundo. La exposición correspondiente abrirá al público en el Met el 10 de mayo.