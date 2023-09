Diputados: Cornejo reivindicó la educación privada y sus pares lo cruzaron

“Algunas manifestaciones buscan asustar a la gente”, disparó el diputado Roque Cornejo – representante de “Ahora Libertad” – en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados salteña.

Es que, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, las advertencias sobre lo que podría llegar a pasar con los servicios públicos si es que los resultados de las PASO se repiten se volvieron recurrentes.

“Eso es parte de la política del miedo, no hay que tener miedo, lo que viene es lo que decida el pueblo argentino. Las discusiones que se vienen son necesarias para transformar Argentina y Salta”, aseguró el diputado, y añadió: “Tenemos los peores índices y es porque algo se está haciendo mal; ¿no quieren ver que está mal? el electorado va a decidir”.

Respecto a las propuestas de privatizaciones que esgrime el espacio que representa, Cornejo consideró que el rechazo hacia las mismas parte del estatismo que “tiene miedo de ver que no es eficiente” y, por lo tanto, mira de reojo al privado, porque – en definitiva – “tiene miedo que la gente elija”.

“No hay que tener miedo de las ideas liberales y no hay que mentir tampoco. Salta es una de las menos gasta por alumno. En 2021, por cada alumno de secundaria se gastaban cerca de $26.000 y en la educación privada se gastan $22.000 por alumno. Hay estudios que muestra que, con el presupuesto que se destina a la universidad pública, podría pagarse la matrícula de todo el alumnado en la Universidad Austral”, señaló Cornejo, y sentenció: “Yo me recibí de una universidad pública, pero estamos a favor de la competencia también. Si ustedes no lo quieren ver, no se preocupen, el elector sí y se los va a hacer sentir. No me parece sano que dirigentes políticos quieran instalar el miedo con fake news”.

Por su parte, Germán Rallé – presidente del bloque Gustavo Sáenz Conducción – arremetió contra Cornejo “y contra el partido que hoy milita” asegurando que esa no es su “esencia” y que hace muy poco tiempo adhirió a las filas de Milei.

“Muchos de los que hoy adhieren a la moda de la motosierra no se dan cuenta de que son parte de un poder político y que ya empezaron a conformar la casta que critican. Ellos están adentro”, indicó Rallé.

Asimismo, el diputado cuestionó que Cornejo se refiera como ‘gasto’ a cualquier partida destinada a Educación y consideró que, muy por el contrario, se trata de una inversión.

“No son fake news, sus mismos candidatos lo están diciendo”, advirtió, a su turno, la diputada Betina Navarro.

Aseguró entonces que verdaderamente están en juego las libertades y derechos de todo el pueblo argentino, basta con menciona la campaña de desprestigio que ha realizado la Libertad Avanza sobre organismos destacados como el CONICET.

“Y ese es solo un ejemplo, insto a la reflexión; es un momento difícil, pero puede ser más oscuro aun”, finalizó la legisladora.