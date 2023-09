Fuertes críticas de Oscar Ruggeri a la política: "Que paguen las cagadas que hacen con sus bienes"

Oscar Ruggeri estalló de furia contra la clase política y apuntó contra los tres candidatos a Presidente de la Nación. En medio del programa F90 en ESPN donde participa, el histórico ex defensor que supo ser campeón del mundo con la selección argentina en México 86 se tomó más de 15 minutos para descargar su enojo por la situación actual que atraviesa el país.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el Cabezón hizo un duro descargo tras un viaje que hizo hasta Pergamino durante el fin de semana y recorrió una de las rutas argentinas. “Con todo el campo que tenemos, no podemos estar fundidos. Tenemos que estar bien, porque este es un país espectacular. Nos envidian todos con el campo y nosotros no podemos arrancar. Se pelean, discusiones… Carteles, por toda la provincia mientras iba. Dejen de hacer publicidades. Si ahora va a ver un debate. Ahora los vamos a escuchar a los tres y después votas al que querés vos”, dijo el ex marcador central de la Selección.

Acto seguido, Ruggeri apuntó nuevamente contra los postulantes para dirigir el país, pero esta vez hizo foco en los gastos y la situación social de Argentina. “Que paguen las cagadas que hacen, que las paguen con sus bienes. Que paguen con sus cosas, loco. ¿Querés ser presidente? Y sí, sos presidente, pero mirá que si te mandás la cagada, vamos con todo los bienes que tenés y te sacamos todo… A ver qué hacen y cuántos después se presentan”.

Todos los aplausos para Oscar Ruggeri que dijo lo que pensamos todos los argentinos de bien: “Las cagadas que hacen los políticos que las paguen con su patrimonio, dejen de aficciar a la gente de campo con Impuestos, no regalen mas la plata” 🧨💥🔥💣👊 pic.twitter.com/nq2vXt7kHs — INDIGNADO (@indignadoxd) September 25, 2023

Otro de los aspectos que Ruggeri eligió tratar fue el de las últimas medidas impositivas y le hizo un pedido al Gobierno para darle una mejor calidad de vida a la gente que menos tiene. “Hay que ayudar, vamos a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer más de todo lo que ya hacemos los que trabajamos? Que nos descuentan y pagamos impuestos. No regalen más la plata, no se regala la plata. Mérito, hay que trabajar. Ponele una empresa, pongan empresas, que trabajen así la gente se gana su sueldo y va a comprar lo que quiere. Va y compra lo que se le dé la gana en la comida, no que le dan un paquete de arroz, un paquete de fideos… No puede ser, cuántos somos, 6, 8 millones los que pagamos impuestos y hay que bancar todo este festival… No se puede, te fundís”, expresó Ruggeri en relación a las últimas medidas impositivas que se anunciaron.

El Cabezón tampoco dejó pasar el tema de la seguridad y apuntó contra las autoridades por el cuidado de la ciudadanía. “Cómo van a decir en mi país que hay un millón y medio de chicos que comen mal, que no comen, que no van a la escuela. Como puede ser que no les dé vergüenza. Cuando comen con su familia, no charlan un poquito de lo que se vé. Que todos los días mueren tres, cuatro, cinco, seis personas porque unos pibes te pegan un tiro de la nada y se van. No valemos nada”.