"El mejor método anticonceptivo es el DIU"

La sexóloga Mónica Gelsi, en “De Esto sí se habla” por Aries, se refirió a los métodos femeninos anticonceptivos y luego de realizar un recorrido por las diversas maneras de cuidado, recomendó el DIU para prevenir embarazos, aunque advirtió que su efectividad no es del 100%.

Según lo explicó Gelsi, existen diversos métodos modernos de cuidado, como por ejemplo ,el anillo anticonceptivo que se coloca en la vagina y que libera hormonas, produciendo un efecto anovulatorio, debiendo la mujer sacarlo durante su menstruación para descansar por una semana, pero el principal problema de este es el precio, ya no que no es accesible y no todas las obras sociales en Salta lo tienen.

Respecto a las pastillas e inyecciones, aseguró que son bastante efectivas, y proporcionadas por el sistema sanitario en los diferentes centros de salud y hospitales, pero, contraproducentes en las mujeres que sufren reacciones adversas del tipo gástricas.

“Para mí el mejor anticonceptivo es el DIU y sobre todo el cobre que es mucho más barato que el DIU hormonal”, dijo la profesional.

En ese sentido indicó que éste último libera la hormona y por ello es muy recomendable para mujeres que tienen una menstruación abundante. Por otro lado, el de cobre, es más barato e inhibe el ascenso de los espermatozoides hacia la vagina.

“El DIU no tiene 100% de seguridad porque hay mujeres que aun usándolo han tenido un embarazo, por eso, si una mujer es muy fértil, yo le sugeriría contar los días del ciclo para que durante la ovulación, desde el día 10 hasta el día 17, utilicen el preservativo o el coito interruptus”, finalizó.