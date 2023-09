David apuntó contra la Municipalidad: “Formalmente, no hay transición”

“Estamos viendo lo que pasa en un municipio que tiene problemas graves y donde no se ve gestión hace un tiempo”, aseguró Javier David en su visita a los estudios de Aries. El ex diputado nacional y ex miembro del directorio de YPF (entre otros cargos) integra el equipo de Emiliano Durand, intendente electo de la ciudad de Salta, quien asumirá sus funciones a partir del 10 de diciembre próximo.

La Administración Romero ha sido duramente criticada casi desde el inicio de su gestión, sin embargo, en plena campaña electoral y una vez conocidos los resultados el 14 de mayo, las dudas sobre cómo se manejaron los fondos de la Ciudad se profundizaron; claro, con un nuevo intendente elegido por los capitalinos el asunto de la transición - y el modo de hacerla - tomó especial relevancia.

¿Qué expectativas tiene, entonces, el equipo de Emiliano Durand respecto a la Municipalidad?

“No es auspiciosa la ciudad. El resultado electoral marca claramente que una enorme mayoría tiene una visión absolutamente negativa de lo que ha sido esta gestión municipal. Transición no hay formalmente, la Intendenta decidió que va empezar en noviembre y, mientras tanto, ella va a seguir haciendo lo que ella cree que tiene que hacer”, respondió tajante David ante la consulta.

Explicó, además, que hay conocimiento de que los sueldos municipales se están pagando con descubiertos, así como que hay gran cantidad de obras sin terminar.

“Y sí, nos tiene preocupados porque no sabemos qué nos vamos a encontrar”, señaló David, y completó: “Será cuestión de hablarles claro a los salteños y que sepan no solo lo qué paso hasta acá, sino qué hay escondido debajo de la alfombra. No hubo voluntad. Nos parece poco democrático no generar un esquema de intercambio de información”.

Para David, basta observar la insistencia de la Administración Romero en cuanto a la instauración del sistema de fotomultas, mientras, del otro lado, el intendente electo ya se pronunció en contra de su utilización, “o, por lo menos, del modo en el que está planteado”, advirtió.

“Vemos que todos los días meten algo nuevo para ver si pueden llegar, antes del 10 de diciembre, a darle a una empresa un negocio. Suena raro”, consideró.

No obstante, el ex legislador reconoció que algunos funcionarios municipales intentaron brindar información sobre el estado actual de la Ciudad, pero ese traspaso de datos, de uno u otro modo, siempre se frustró, por lo que no existe un “conocimiento real de la situación”.

“Lo que sabemos es porque los empleados o agentes financieros nos dicen, o sabemos también que es la Provincia la que ayuda al Municipio para que pague los sueldos. Es complejo. Nos encantaría que el 10 de diciembre, Emiliano Durand, con la legitimidad que le dio el voto popular, pueda mirar para adelante y decir que hay una municipalidad que gestionar que no la dejan con un millón de problemas, pero pareciera que además de gestionar el futuro, va a tener que solucionar muchos problemas que va a dejar esta gestión”, sentenció David.