La Plaza 9 de Julio otra vez cercada y cada vez más deteriorada

La Plaza 9 de Julio, el icónico corazón de Salta, vuelve a estar cerrada al público, esta vez en la calle Zuviría, justo en el área donde aún faltan las baldosas prometidas en proyectos de restauraciones millonarias por parte de la intendencia Romero. Los salteños se encuentran desilusionados por la falta de avances en las obras y el continuo deterioro de este espacio vital para la vida social de la ciudad.

En declaraciones por Aries, vecinos expresaron su decepción ante el nuevo cierre de la plaza que días atrás debió ser abierta forzosamente para acoger a peregrinos y turistas en tiempo de Milagro. En ese sentido cuestionaron la negligencia de la Municipalidad para con el mantenimiento de este espacio público.

Facundo Alejandro, expresó su frustración al ver que la plaza permanece cerrada y las rejas, que también están en mal estado debido a actos de vandalismo, no han sido reparadas. "Parece que no hubieran hecho ningún cambio, ninguna obra. Muy diferente no la veo, los cambios no se notan y se sigue viendo todo igual", señaló.

Se han colocado chapones y lonas verdes para evitar el acceso a la glorieta desde la calle España hasta la mitad de la cuadra.

El bebedero en la esquina de España y Zuviría, que anteriormente estaba habilitado, actualmente se encuentra sellado y sin acceso al agua. Los que se encuentran cerca de la fuente principal también están sin agua, a pesar de que durante el Milagro estuvieron operativos.

La cartelería que indica el nombre de las especies que hay en la plaza presenta problemas, ya que directamente no tienen nombre y otros han sido arrancados o dañados. Además, se han observado problemas con el desnivel en algunas áreas y detalles sin resolver en las obras de restauración.